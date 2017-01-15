جوازت الرياض تستقبل طلبات إصدار وتجديد جواز السفر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بدأت جوازت منطقة الرياض في شعبها بالمحافظات الرئيسية التابعة لها، في استقبال طلبات إصدار وتجديد الجواز السعودي.

وأكد اللواء “سليمان بن عبدالرحمن السحيباني”مدير جوازات منطقة الرياض، على أهمية المحافظة على وثائق السفر من الفقدان أو التلف والذي يعرض صاحبة لعقوبات وغرامات مالية , داعيا إلى ضرورة التسجيل بالخدمات الإلكترونية “أبشر” وذلك للاستفادة من الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي استكمالاً للاستراتيجية المعمول بها حالياً وانفاذاً للتوجيهات الكريمة وبإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بتوزيع خدمات الجوازات وفتح منافذ جديدة لخدمة المواطن والمقيم بكل يسر وسهولة والوصول لكل شرائح المجتمع وخدمتهم على الوجه المطلوب .