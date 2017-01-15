بالصور: الفالح من الإمارات: المملكة على أعتاب الجولة الأولى من عطاءات الطاقة المتجددة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال المهندس “خالد الفالح” وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إن المملكة على أعتاب إطلاق الجولة الأولى من العطاءات المتعلقة ببرنامجها الوطني للطاقة المتجددة.

وأشار خلال زيارته لمدينة مصدر بدولة الإمارات، للمشاركة في جلسة رفيعة المستوى بهدف دعم التعاون في مجال الطاقة المتجددة، إلى ثقتة بأن اللقاء يمثل فرصة مثالية ويأتي في الوقت المناسب تماماً، حيث ستتاح لنا الفرصة للاطلاع والاستفادة من تجارب دولة الإمارات وخبراتها في مجال الطاقة المتجددة.

وأشاد بروح التعاون واستعداد المدينة لدعم نمو وتطوير القطاعات الجديدة والمهمة، وبما قامت به لنشر الطاقة المتجددة وتطبيق التقنيات النظيفة، مشيرا إلى أنه من خلال هذا الحوار نستطيع تحقيق منافع متبادلة من حيث عملية الابتكار للوصول معاً إلى الهدف النهائي المتمثل في تعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة”.

من جهته، قال الدكتور “سلطان الجابر” وزير الدولة رئيس مجلس إدارة “مصدر”، “إن الإمارات والسعودية ترتبطان بعلاقات أخوية وتاريخية طويلة رسخت قواعدها القيادة الرشيدة للبلدين، وشملت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، ونتشارك مع أشقائنا في المملكة الطموح الرامي إلى تأمين مزيج متنوع من مصادر الطاقة الذي يشكل أحد أبرز العوامل التجارية المعززة للنمو الاقتصادي”.

ورأى أن لقاء اليوم الذي يأتي بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، شكل فرصة ثمينة بالنسبة لمدينة مصدر لمناقشة” أهدافنا المشتركة وتبادل الأفكار والبحث في أطر التعاون التي ستمكننا من تحقيق الأهداف التي نصبو إليها”.

واستعرض المشاركون من المملكة، خلال الجلسة النقاشية، الأهداف المرحلية لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني الذي يُعد جزءً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما ناقش الجانب الإماراتي خلال الجلسة بعض جوانب استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي أعلن عنها مؤخرًا.