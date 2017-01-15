مدير تعليم البكيرية يتابع ميدانياً سير الاختبارات في مدارس المحافظة - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

تفقد مدير تعليم البكيرية المكلف الدكتور خالد الراجح صباح اليوم الأحد مدارس المحافظة للاطلاع على سير أعمال الاختبارات للفصل الدراسي الأول.

وشملت جولة مدير التعليم ابتداء من مدرسة ثانوية الهلالية ومدرسة متوسطة المهاجرين ومدرسة البكيرية الثانوية ومدرسة النعمان بن بشير المتوسطة وكما شملت جولة “الراجح” مدرسة عدي بن حاتم الثانوية ومدرسة مجمع الشيخ صالح الراجحي التعليمي .

واطلع الراجح خلال جولته على صالات الامتحانات وقاعات التصحيح والكونترول ، مهيبا بقيادات المدارس ببذل كل الجهود لخدمة الطلاب وتهيئة المناخ المناسب لهم خلال فترة الاختبارات.