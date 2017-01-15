بالفيديو.. اعلامية مصرية تشعل الانترنت " برقصها " مع المشجعات - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

شاركت الإعلامية المصرية شيما صابر، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” فيديو لها من رحلتها الى الغابون.

وظهرت صابر خلال مقطع الفيديو، وهي ترقص مع مجموعة من المشجّعات الغابونيات.

وكتبت على الفيديو : “الاجتهاد في العمل.”

وكانت مقدمة برنامج “تايم أوت” سافرت الى الغابون مع فريق عمل قناة “دي إم سي سبورت” لتغطية مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017.