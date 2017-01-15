بالفيديو.. اعلامية مصرية تشعل الانترنت " برقصها " مع المشجعات - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. اعلامية مصرية تشعل الانترنت ” برقصها ” مع المشجعات
شاركت الإعلامية المصرية شيما صابر، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” فيديو لها من رحلتها الى الغابون.
وظهرت صابر خلال مقطع الفيديو، وهي ترقص مع مجموعة من المشجّعات الغابونيات.
وكتبت على الفيديو : “الاجتهاد في العمل.”
وكانت مقدمة برنامج “تايم أوت” سافرت الى الغابون مع فريق عمل قناة “دي إم سي سبورت” لتغطية مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017.
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
هي هي برد يافلاح ..مكبوته الله يفك عسرها ..
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
المقطع فيه وائل كفوري وملحم زين 🤔
وين المذيعة وهي ترقص ,,,
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
الفيديو غلط مو للخبر هههههههههه واعلق عليه انا ووجهي لو ماتكلمتي ياغرام ماعرفت ..
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
أنا شدني تعليقك ع الخبر ي سعيد ،،
وفتحت المقطع ابشوف المكبوته وشفته كله ،،
قلت يمكن بنص المقطع أو بالاخير تجي🙈😂
راس غليس[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 6 شهور
لفت نظري اهتمامها في الرياضة الى درجة ان كفييين تجمع خصرها
ياولي ويلاه
صداوي[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 6 شهور
الفيديو واضح والمذيعه ترقص .انتو داخلين علي صحيفه ثانيه😅
عبدالله[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 6 شهور
طيب ايش المشكلة. فتاه ترقص…كلنا نرقص. عادي
ريشة عز[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
هزي ياوزي
الاسمر[ عدد التعليقات: 4448 ] نشر منذ 6 شهور
ههههههههههههههه والله العنوان غلط بغلط
مدري وش اللي ابيه[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 6 شهور
علي الملازيم انها قشطه
محمد الرويلي[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 6 شهور
انا شد انتباهي الاجواء حلوة والغيم هههههههههه
محمد الأسمري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
لبيييييه يالله صباح خير