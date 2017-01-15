بالفيديو.. قيادي حوثي يدلي باعترافات خطيرة عن دور إيران وحزب الله في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أقر مشرف وحدة الصواريخ التابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبهة نهم المدعو أبو محمد باعترافات خطيرة عن دور إيران وحزب الله في اليمن بعد أن سلم نفسه للجيش الوطني لدعم الشرعية.

وجاء في اعترافات أبو محمد أن هناك خبراء إيرانيين ولبنانيين من حزب الله في معسكرات سرية في صعدة يدربون ميليشيات الحوثي على الأسلحة، كما اعترف أن الصواريخ التي كانت تطلقها الميليشيات استهدفت المدنيين وليس مواقع عسكرية.

وأضاف أيضاً أن ميليشيات إيران وحزب الله ماضية في تدريب عناصر الحوثي بمعسكرات سرية في صعدة شمال اليمن.