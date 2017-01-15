انعقاد جلسة محاكمة نجلي مبارك في التلاعب بالبورصة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

عقدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، جلسة محاكمة نجلي الرئيس الأسبق “حسني مبارك” و7 آخرون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التلاعب بالبورصة”.

وحضر الجلسة التى عقدت برئاسة المستشار “أحمد أبو الفتوح”، علاء وجمال مبارك، وحسن هيكل نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.

كما أسندت لهم أنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.