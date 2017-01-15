بالفيديو..ارتداء مذيعة نفس ملابس زميلتها يثير أزمة على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

كانبرا(صدى):

ظهرت مذيعة القناة التاسعة الأسترالية،غاضبة على الهواء، بعدما لاحظت أن زميلتيها ترتديان الملابس نفسها. ما جعلها تطالب في غضب بإيجاد حل خلال بث تليفويوني على الهواء.

وأبان فيديو متداول مذيعة الأخبار أمبر شيرلوك، إلى جانب زميلتيها قبل البث المباشر، وهن جميعاً يرتدين بدلة عمل بيضاء، قبل أن تلاحظ ذلك وتطالب غاضبةً بتغيير الوضع فوراً.

وكانت ضحية غضبها الأولى زميلتها التي كانت تتقاسم البث الحي معها، جولي سنوك، إذ أمرتها بضرورة إيجاد حل حتى لا يظهرن جميعاً باللون الأبيض، ووجّهت لها تعليمات صارمة بارتداء سترة رياضية فوراً.