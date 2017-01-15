7 خضراوات شتوية تحتاجها الحامل - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

تحتاج المرأة الحامل إلى نظام غذائي متوازن حتى تحافظ على صحتها، وصحة جنينها، وكذلك حتى ينمو الجنين بطريقة طبيعية، لأنه يحصل على كامل غذائه من خلالها.

وتؤكد دكتورة مروة كمال اختصاصية التغذية أنه لابد أن تركز الحامل على تناول بعض الخضراوات بانتظام، لتمدها بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجنين في نموه، والتي توضحها في السطور التالية.

البروكلي

يحتوي البروكلي على الكالسيوم وحمض الفوليك، وهي من المكونات التي تساعد في نمو دماغ الجنين.

البطاطا

تحتوي البطاطا على العديد من الفوائد الصحية، فهي غنية بالألياف الغذائية والبوتاسيوم، مما يجعلها تساعد في نمو أجهزة الجنين.

البنجر

يعد البنجر واحد من أفضل الخضراوات الأطعمة التي يجب تناولها خلال أشهر الحمل، فهو يزخر بالحديد وحمض الفوليك، بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامينات A وC.

الخس

يعد مصدر غني بالزنك، وهو واحد من أهم العناصر التي تدعم تطوير أجهزة الجنين، وهو موجود في السبانخ والخس والحلبة، كما أنها تحتوي على المنجنيز، والألياف والعديد من الفيتامينات الأخرى التي يجب تناولها أثناء الحمل.

الطماطم

تحتوي الطماطم على الليكوبين، الذي يساعد في تعزيز مناعة الجنين بعد الولادة خلال الأشهر القليلة الأولى بعد الولادة.

البسلة

تحتوي البسلة على فيتامين ك، وهو فيتامين هام لتطوير نمو الجهاز العصبي المركزي، وصحة عظام وعضلات الجنين.

الكرنب

بعد الكرنب مصدرا غنيا لفيتامينات A، E وK فضلا عن كونه غنيا بالمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم والتي تعتبر هامة لصحة الجنين بشكل عام.