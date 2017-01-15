 «صدى» تطلق نسختها الجديدة بأبواب متنوعة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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«صدى» تطلق نسختها الجديدة بأبواب متنوعة

«صدى» تطلق نسختها الجديدة بأبواب متنوعة
أسرة التحرير(صدى):

أطلقت صحيفة «صدى» نسختها الجديدة التي تحمل أبوابًا إخبارية متنوعة تلبي شغف القارئ والمتابع لمعرفة كل جديد في مختلف مناحي الحياة.
ضم الاستايل الجديد أقسامًا عدة منها ما هو خاص بالثقافة والفنون وآخر يتعلق بما يشغل بال المرأة العربية وتطوير الأقسام الأخرى التي تتناول الأخبار المحلية والشأن العربي والدولي من أجل تلبية طموح القارئ في معرفة الخبر لحظة حدوثه بشكل مميز.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1723 ] نشر منذ 6 شهور

مبروك على النسخة الجديدة وإلى الأمام دائمآ يارب ( نسخة روعة ) .

تحياتي لجميع العاملين في هذه الصحيفة الرائعة مع تمنياتي لكم جميعآ بالتقدم والإزدهار .

[ عدد التعليقات: 5476 ] نشر منذ 6 شهور

ومبرووووووووووووووووووووووووووووك وبالتوفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق صدى معشششششششششششششششششششششششوقة الملاييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين بالتوفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق ومبروك

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور

وش ذا اللوك الجديد يا صدى.؟؟؟
لا عدد تعليقات ولا اوسمه وحتى احدث التعليقات خبصتوها .
وحجم الصفحه صار كبير . وهذا شي ماله داعي .

[ عدد التعليقات: 13462 ] نشر منذ 6 شهور

مبروووووك💃🏼🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼

[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور

انا مع ان تعليقاتي قليلة وتو مابديت بصحيفة الا اني أقرائها من زمااان واحبها مرررره
😊🙌💕✨

[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 6 شهور

نحبك ونغليك 💗ي صدو .. بغض النظر عن النيو لوووك الجديد .. حتى لو مايبقى إلاشعارك تبقين جميلة ي روحي😘