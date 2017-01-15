«صدى» تطلق نسختها الجديدة بأبواب متنوعة - صحيفة صدى الالكترونية

«صدى» تطلق نسختها الجديدة بأبواب متنوعة
أطلقت صحيفة «صدى» نسختها الجديدة التي تحمل أبوابًا إخبارية متنوعة تلبي شغف القارئ والمتابع لمعرفة كل جديد في مختلف مناحي الحياة.
ضم الاستايل الجديد أقسامًا عدة منها ما هو خاص بالثقافة والفنون وآخر يتعلق بما يشغل بال المرأة العربية وتطوير الأقسام الأخرى التي تتناول الأخبار المحلية والشأن العربي والدولي من أجل تلبية طموح القارئ في معرفة الخبر لحظة حدوثه بشكل مميز.
القرشي[ عدد التعليقات: 1723 ] نشر منذ 6 شهور
مبروك على النسخة الجديدة وإلى الأمام دائمآ يارب ( نسخة روعة ) .
تحياتي لجميع العاملين في هذه الصحيفة الرائعة مع تمنياتي لكم جميعآ بالتقدم والإزدهار .
jamalco[ عدد التعليقات: 5476 ] نشر منذ 6 شهور
ومبرووووووووووووووووووووووووووووك وبالتوفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق صدى معشششششششششششششششششششششششوقة الملاييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين بالتوفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق ومبروك
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
انا وصدى عشرة عمر
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
وش ذا اللوك الجديد يا صدى.؟؟؟
لا عدد تعليقات ولا اوسمه وحتى احدث التعليقات خبصتوها .
وحجم الصفحه صار كبير . وهذا شي ماله داعي .
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13462 ] نشر منذ 6 شهور
مبروووووك💃🏼🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
مبروووك..
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
انا مع ان تعليقاتي قليلة وتو مابديت بصحيفة الا اني أقرائها من زمااان واحبها مرررره
😊🙌💕✨
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 6 شهور
نحبك ونغليك 💗ي صدو .. بغض النظر عن النيو لوووك الجديد .. حتى لو مايبقى إلاشعارك تبقين جميلة ي روحي😘
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3779 ] نشر منذ 6 شهور
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