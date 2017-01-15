«صدى» تطلق نسختها الجديدة بأبواب متنوعة - صحيفة صدى الالكترونية

أسرة التحرير(صدى):

أطلقت صحيفة «صدى» نسختها الجديدة التي تحمل أبوابًا إخبارية متنوعة تلبي شغف القارئ والمتابع لمعرفة كل جديد في مختلف مناحي الحياة.

ضم الاستايل الجديد أقسامًا عدة منها ما هو خاص بالثقافة والفنون وآخر يتعلق بما يشغل بال المرأة العربية وتطوير الأقسام الأخرى التي تتناول الأخبار المحلية والشأن العربي والدولي من أجل تلبية طموح القارئ في معرفة الخبر لحظة حدوثه بشكل مميز.