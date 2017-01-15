الكويت تنفي العثور على قنبلة في طائرة أوروبية بالمطار الدولي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

باشرت الجهات الأمنية الكويتية صباح اليوم بلاغ عن وجود قنبلة على متن طائرة أيرو وينجز في مطار الكويت الدولي، وانتهى دون العثور على شيء يذكر.

وأوضح مصدر أمني أن بلاغاً تلقته الأجهزة الأمنية من طائرة تابعة لشركة أوروبية، عن الإشتباه بوجود متفجرات على متنها، وعلى إثرها استنفرت الأجهزة الأمنية وقامت بإخلاء الطائرة ووضعها في موقع آمن، حتى أن حضر رجال إدارة المتفجرات بوزارة الداخلية والأثر قاموا بتمشيطها تماماً، ولم يعثروا على أي شيء يذكر، فعادت الطائرة الى أدراجها قبل قليل تمهيداً لمغادرتها.