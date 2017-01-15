الصين تحذر ترامب: يجب أن تفهم "حساسية" المسألة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكدت بكين اليوم الأحد، على أن مبدأ “الصين الواحدة” غير قابل للتفاوض، وذلك ردا منها على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي حذر سابقا من أن الولايات المتحدة قد تبدل موقفها حيال هذا المبدأ.

وقال لو كانغ، المتحدث باسم الخارجية الصينية “مبدأ الصين الواحدة الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأميركية، وهو غير قابل للتفاوض”.

وأضاف في بيان مقتضب “ليس هناك في العالم سوى صين واحدة، وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين”.

وأردف المتحدث “إننا نحض ترامب على تفهم الحساسية المفرطة لقضية تايوان، وعلى احترام الالتزامات التي قطعتها الإدارات الأميركية السابقة (..) لكي لا يعرض للخطر التطور المستقر للعلاقات الثنائية”.

وكان ترامب حذر، الجمعة في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، من أن موقف الولايات المتحدة المعتمد حتى الآن، الذي يؤكد على “الصين الواحدة”، قد يتبدل ما لم تغير بكين ممارساتها على صعيدي أسعار