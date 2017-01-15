والدة الطفلة المعنفة «دارين» تؤكد تنازلها عن نفقة ابنتها مقابل حضانتها - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أكدت والدة الفتاة المعنفة «دارين» أنها ستتنازل عن نفقة ابنتها، وذلك مقابل الحصول على الحق في حضانتها موضحة أنها لن تطالب بالنفقة من والد الطفلة الذي قبض عليه بتهمة تعنيف ابنته البالغة 3 أشهر، وتصوير ذلك في عدة مقاطع،

ووجهت والدة الطفلة نصيحة إلى كل أم أو بنت معنفة ألا تسكت على العنف الذي يطالها أو يطال أبناءها، وأن عليهن الاتصال على الهاتف رقم (1919) في وحدة الحماية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأعلنت والدة الطفلة أنها ستخصص حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للأطفال الذين يتعرضون للعنف أو المحتاجين لمساعدة من الجهات المختصة والرأي العام.