والدة الطفلة المعنفة «دارين» تؤكد تنازلها عن نفقة ابنتها مقابل حضانتها - صحيفة صدى الالكترونية

والدة الطفلة المعنفة «دارين» تؤكد تنازلها عن نفقة ابنتها مقابل حضانتها
أكدت والدة الفتاة المعنفة «دارين» أنها ستتنازل عن نفقة ابنتها، وذلك مقابل الحصول على الحق في حضانتها موضحة أنها لن تطالب بالنفقة من والد الطفلة الذي قبض عليه بتهمة تعنيف ابنته البالغة 3 أشهر، وتصوير ذلك في عدة مقاطع،
ووجهت والدة الطفلة نصيحة إلى كل أم أو بنت معنفة ألا تسكت على العنف الذي يطالها أو يطال أبناءها، وأن عليهن الاتصال على الهاتف رقم (1919) في وحدة الحماية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأعلنت والدة الطفلة أنها ستخصص حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للأطفال الذين يتعرضون للعنف أو المحتاجين لمساعدة من الجهات المختصة والرأي العام.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11487 ] نشر منذ 6 شهور
الحمد لله ومبروك لك وللبنيه
لكن سيطالب بها عندما تبلغ من العمر 6 سنوات
[email protected]@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17608 ] نشر منذ 6 شهور
أولا ياأم دارين حضانةدارين مضمونه لك 100%
من بعد مابدر من الزفت أبوها…
والي كان بيتسبب في قتل الطفلة..
ميحتاج تتنازلي عن شي..كل الناس شافت سوات الأهبل في طفلتة..
وخذي حق الحضانة مافيها شي…
حتى عيونه لو تقدري تطلعيها له…طلعيها
يستاهل هذا وحش مو أب…
حتى الحيوانات ترفق بصغارها…
مسلم[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 6 شهور
اهل الخير كثيرون لا تخافي ولا تحزني ابدا فالله قبل كل شي هو الرازق ، وكما اسلفت اهل الخير موجودين في هذا البلد الطيب ، والخزي والعار لمرتكب الجريمة الغير انسانية عليه من الله ما يستحق.
ماوكلي[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 6 شهور
بكل بساطة الموضوع اخذ أكبر من حجمه لايوجد تعنيف ولا أي شي استغليت الموقف بكل ذكاء دائما الاجانب يستغلون طيبة السعودي وينكرون المعروووف
[email protected]@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17608 ] نشر منذ 6 شهور
صدقني يبو عمار مراح ترجع له حتى من بعدست سنوات….
بعد المشاهد المؤلمةبصراحة…
وأي قاضي يحكم بعودة الطفلة لأبوها
بعد الي صار…
فالطفلة في ذمةالقاضي…وتصيبة حوبتها..
⚡🌟نوآآآآل🌟⚡[ عدد التعليقات: 13462 ] نشر منذ 6 شهور
مو محتاجة نفقة المليون اللي لهفتيها منه تكفي
ولد الطائف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
يااااارجل اتق الله
كل اللي في المقطع و ما فيه اي شيء .
العتيبي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 6 شهور
صحيح متحاج مصروف لان المصروف وصل من المليون و بعد يهمها وجود ما يمنع ابعادها من البلد لان زواجها غير نظامى اهم من مطالبة النفقة
نايـــف الـــعنزي[ عدد التعليقات: 915 ] نشر منذ 6 شهور
ههههه الرجال عليه 195 مخالفة مرورية مبلغ 125600 ريال وهذه يدل ان الرجل وضعه ليسى سليم ! يقول القارئ كيف عرفت ؟ هذه نعم تم تسريب صورة بطاقته الشخصية على قنوات التواصل وبعد البحث على موقع وزارة الداخلية
الاستعلام عن المخالفات اتضح ان الرجال صاحب سوابق
iii[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 6 شهور
الله يعينها وينتقم منه وكثير اجنبيات امهات حنونا ت يحبون عيالهم مو مثل السعوديات 99%من اهل السعوديات يعتبرون عيال بناتهم عيال الغرب وانا اتكلم من تجربه
slman[ عدد التعليقات: 572 ] نشر منذ 6 شهور
اكبر مشكله لين يرجع الانتقام للاولاد عشان المشكله بين الام والاب اش ذنب الابناء مالهم ذنب وممكن يحصل العكس ان الام تنتقم من الابناء بسبب ابوهم .
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3779 ] نشر منذ 6 شهور
هو غبي خسر كل شيء بلحظة تكبر وغرور كلنا نعرف انه مخالف للقوانين بزواجه غير النظامي وبعدين ما لقى الا السورية يتزوجها الشوام معروفين بخسة اخلاقهم وكرههم للسعودي وهو يركض وراها تزوجها وسوا سواد الوجه مع الطفلة وهي ردت عليه بالتشهير حتى بطاقة الأحوال نشرتها وفوق هذا أخذت البنت منه والله يستر من تربية السورية وش بتطلع وهو مسجون قال ايش انا مسحور اي سحر تتكلم الا غباء وعنطزة وتكبر واستقواء على طفلة ضعيفة
iii[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 6 شهور
تربية السوريه احسن
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
واااووووو
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
الله يعين ..