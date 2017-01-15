إيداع قاتل زوجته فى الطائف بسجن مستشفى الصحة النفسية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت مصادر مطلعة أنه تم إيداع قاتل زوجته في منزلهما في حي الشهداء الشمالية في الطائف السجن المخصص بمستشفى الصحة النفسية مشيرة إلى أنه تم إحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأوضحت المصادر بأن المتهم راجع مستشفى الصحة النفسية (شهار) قبل عدة أيام من تنفيذ جريمته، لمعاناته من اضطرابات نفسية وأنه لديه ملف سابق بالمستشفى ويتلقى العلاج في شهار منذ عدة سنوات .حسب عكاظ .

وفى ذات السياق قال عبدالرزاق دليل (شقيق الضحية)، أن هذا الاعتداء هو الأول على شقيقته، مشيرا إلى أن والد الجاني عندما كان على قيد الحياة كان يسعى لعلاج ابنه، مشيراً إلى أن أسرة القاتل شاطرتهم الحزن في الحادثة، وأدوا واجب العزاء في منزلهم بمكة المكرمة.