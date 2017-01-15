إيداع قاتل زوجته فى الطائف بسجن مستشفى الصحة النفسية - صحيفة صدى الالكترونية

إيداع قاتل زوجته فى الطائف بسجن مستشفى الصحة النفسية
قالت مصادر مطلعة أنه تم إيداع قاتل زوجته في منزلهما في حي الشهداء الشمالية في الطائف السجن المخصص بمستشفى الصحة النفسية مشيرة إلى أنه تم إحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق.
وأوضحت المصادر بأن المتهم راجع مستشفى الصحة النفسية (شهار) قبل عدة أيام من تنفيذ جريمته، لمعاناته من اضطرابات نفسية وأنه لديه ملف سابق بالمستشفى ويتلقى العلاج في شهار منذ عدة سنوات .حسب عكاظ .
وفى ذات السياق قال عبدالرزاق دليل (شقيق الضحية)، أن هذا الاعتداء هو الأول على شقيقته، مشيرا إلى أن والد الجاني عندما كان على قيد الحياة كان يسعى لعلاج ابنه، مشيراً إلى أن أسرة القاتل شاطرتهم الحزن في الحادثة، وأدوا واجب العزاء في منزلهم بمكة المكرمة.
[email protected]@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17595 ] نشر منذ 6 شهور
لقى له عذر..🤔
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
ليه تفكه شهار دامه مريض ..لاجاب العيد الواحد قالو لديه ملف في شهار ..
alfahad41[ عدد التعليقات: 8611 ] نشر منذ 6 شهور
رحم الله الميته والله يشفي عقله والمفروض المريض مثل هذا مايزوجونه ولا يكون الحذر منه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11487 ] نشر منذ 6 شهور
بما انه مريض وله ملف في المستشفى فلماذا جلست معه الزوجه وهي تعلم حالته الصحيه
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
لاحول ولا قوة الا بالله اسأل الله برحمته وجبروته ان يرحمها رحمه واسعة ويدخلها جنته المباركه وإنا لله وإنا إليه راجعون ،،طيب السؤال المحير ليش من الأساس تزوجون المرأة شخص مختل عقليا !؟!!!!!
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3779 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمها وياخذ حقها من اللي ظلمها
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
الكلام بدا يتغير ،،
اخوانها بالبدايه كأنو يطالبون بالقصاص من هالمجرم ،،
وكأنو يقولون انه محترم وماحصل معهم مشاكل من قبل ،،
وأعمارهم ٣٨ مو صغار ،، وبينهم ٣ عيال ،،،
أكيد انه افترى عليها بشيء كبير ،، عشان يتغير كلامهم ،،
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ،،
ممكن يلقى له مخرج من جريمته بالدنيا ،، بس حقها عند الله ماراح يروح ،،