المالية تصرف مستحقات شركات المقاولات فى غضون 4 أيام - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم العمار أن وزارة المالية ستقوم بصرف المستحقات المالية لشركات المقاولات في غضون 4 أيام بمجرد وصول الوثائق والمستندات المرفوعة من الجهات الحكومية.

وأضاف أن آلية صرف المستحقات تسير بسلاسة وبخطى حثيثية خلال الفترة الأخيرة موضحا أن وزارة المالية تعطي الأولوية في صرف المستحقات للمشاريع «المعتمدة»، إذ خصصت مبالغ كبيرة للمشاريع المختلفة للجهات الحكومية خلال الشهر الماضي، كما تعهدت باعتمادات المبالغ المالية لكافة المشاريع الحكومية خلال 60 يوما، بحيث تشمل جميع الإجراءات المتعلقةبعملية استكمال آليات الصرف، لافتا إلى أن الشركات الكبرى تعتمد آلية الصرف خلال 60 يوما، وهي الفترة المعتمدة عالميا، التي تراوح بين 30-60 يوما. حسب عكاظ

وأكد أن صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات سيسرع الدورة الاقتصادية للموارد المالية، وبالتالي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، إذ إنها ستمكن الشركات من تسديد الالتزامات المالية للمصانع والموردين والموظفين.