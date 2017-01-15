المحكمة ترفض طلب متهمي رافعة الحرم بحجب الإعلام - صحيفة صدى الالكترونية

المحكمة ترفض طلب متهمي رافعة الحرم بحجب الإعلام
رفضت المحكمة الجزائية في مكة طلبا قدمه متهمون في حادثة رافعة الحرم يطلبون فيه منع وسائل الإعلام من نشر أي معلومات عن القضية .
وقالت مصادر مطلعة أن المحكمة أصدرت قرارها وأفهمت وكلاء المتهمين بعدم اختصاصها بالنظر في الأمر وافهمتهم بحقهم في الاعتراض على القرار أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما، وفي حال لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة فإن حقهم يسقط في مضيفة أن الأسباب التي أقام عليها وكلاء المتهمين بطلب حجب الإعلام لا ترتقي إلى مستوى القناعة خصوصا في ما يتعلق بمنع النشر الصحفي إذ إن ذلك ليس من اختصاص الدائرة.
وكانت المحكمة تسلمت مذكرات من وكيل متهمين بارزين يشكون من نشر معلومات عن حادثة الحرم في حين ظهر عدد من الوكلاء والمحامين ممن تقدموا بطلب حجب الإعلام في صحف بتصريحات وتعليقات ما يناقض طلبهم.
[email protected]@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17595 ] نشر منذ 6 شهور
أكيد لازم ترفض المحكمة…هؤلاء تلاعبوا حتى في بعض صيانات الحرم….والله سبحانه هو من أراد كشفهم على الملاء…
بعدين قضيتهم لازم تكون أمام أنظار العالم
مو بس الأعلام….لأنه حدث تاريخي مستحيل ينسحى أو يمحى من ذاكرتنا…
وراح فيه ضحايا كثير…رحمةالله عليهم
ولازم تعرف العالم أن حكومةالمملكةممثلة بخادم الحرمين الشريفين…
ماتقبل ولاتتهاون بأي تلاعب…
خصوصا في حجاج بيت الله…
ولازم أهالي الضحايا يشاهدون ويعرفون كل شي..
حتى تطيب نفوسهم…ولو أن المصاب كان جلل
لكن الله يعوضهم خير….
المتهمين كل واحد يبي يذبها على الثاني
وأحد رجال الأعمال الخليجيين من ضمن المتهمين كل ماأرسلوا في طلبة تعذر بالمرض..
وقبل شهر المتهمين يستخدمون الكلمات والرموز الأنجليزية…للدفاع عن أنفسهم
واليوم يبغون يغطون……بالحنحنه..
ومايصح الا الصحيح….
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
محاكمة المتورطين في رافعة الحرم مثل محاكمة المتورطين في سيول جدة محاكمات طويلة اخر شي براءة