المحكمة ترفض طلب متهمي رافعة الحرم بحجب الإعلام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رفضت المحكمة الجزائية في مكة طلبا قدمه متهمون في حادثة رافعة الحرم يطلبون فيه منع وسائل الإعلام من نشر أي معلومات عن القضية .

وقالت مصادر مطلعة أن المحكمة أصدرت قرارها وأفهمت وكلاء المتهمين بعدم اختصاصها بالنظر في الأمر وافهمتهم بحقهم في الاعتراض على القرار أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما، وفي حال لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة فإن حقهم يسقط في مضيفة أن الأسباب التي أقام عليها وكلاء المتهمين بطلب حجب الإعلام لا ترتقي إلى مستوى القناعة خصوصا في ما يتعلق بمنع النشر الصحفي إذ إن ذلك ليس من اختصاص الدائرة.

وكانت المحكمة تسلمت مذكرات من وكيل متهمين بارزين يشكون من نشر معلومات عن حادثة الحرم في حين ظهر عدد من الوكلاء والمحامين ممن تقدموا بطلب حجب الإعلام في صحف بتصريحات وتعليقات ما يناقض طلبهم.