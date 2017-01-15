أمن القاهرة يحرر رجل أعمال سعودي بعد يومين من اختطافه للمطالبة بفدية مالية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من تحرير رجل أعمال سعودي بعد يومين من اختطافة للمطالبة بفدية مالية مقابل إطلاق سراحة وضبطت الجناة.

وأوضحت المصادر، حسبما أوردت صحيفة “المدينة”، أن العصابة المكونة من 3 أشخاص اقتادت رجل الأعمال إلى منطقة نائية الخميس الماضي، على أمل المطالبة بفدية، غير أنها لم تحدد قيمتها.

وكان قسم شرطة النزهة بالقاهرة تلقى بلاغاً من شخصين مرافقين لرجل أعمال سعودي بحضور مندوب من سفارة المملكة، يفيد باختطافه للمطالبة بفدية مالية.

تم تشكيل فريق للتحري والبحث وأسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة، 5 أشخاص في إرتكاب الواقعة وتم ضبط 3 منهم واستعادة مبلغ 10 آلاف جنيه سرقوه من رجل الأعمال، إلى جانب أجهزة وهواتف وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الاخريين.