أمن القاهرة يحرر رجل أعمال سعودي بعد يومين من اختطافه للمطالبة بفدية مالية - صحيفة صدى الالكترونية

أمن القاهرة يحرر رجل أعمال سعودي بعد يومين من اختطافه للمطالبة بفدية مالية
تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من تحرير رجل أعمال سعودي بعد يومين من اختطافة للمطالبة بفدية مالية مقابل إطلاق سراحة وضبطت الجناة.
وأوضحت المصادر، حسبما أوردت صحيفة “المدينة”، أن العصابة المكونة من 3 أشخاص اقتادت رجل الأعمال إلى منطقة نائية الخميس الماضي، على أمل المطالبة بفدية، غير أنها لم تحدد قيمتها.
وكان قسم شرطة النزهة بالقاهرة تلقى بلاغاً من شخصين مرافقين لرجل أعمال سعودي بحضور مندوب من سفارة المملكة، يفيد باختطافه للمطالبة بفدية مالية.
تم تشكيل فريق للتحري والبحث وأسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة، 5 أشخاص في إرتكاب الواقعة وتم ضبط 3 منهم واستعادة مبلغ 10 آلاف جنيه سرقوه من رجل الأعمال، إلى جانب أجهزة وهواتف وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الاخريين.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11487 ] نشر منذ 6 شهور
ايش حكايه خطف رجال الاعمال السعوديين في مصر ؟ اصبحت الشغله متكرره
[email protected]@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17595 ] نشر منذ 6 شهور
أنا مدري شسالفة…ربعنا مايشوفون ينخطفون الا فهاالدولة…🤔🤔🤔🤔
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
والله صار السفر لاي دوله يخوف ..
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
مصر صارت فوضى بعد مبارك
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
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دويشر[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 6 شهور
وصار السعودي مستهدف في جميع انحاء العالم و السبب الله واعلم ؟
عبود[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 6 شهور
الجميع في مصر يجري بعد الرز
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1971 ] نشر منذ 6 شهور
يعني ما تعلمو الدرس من رجل الاعمال السند ، لازم كل واحد يجرب على حده ، خلاص افهمو انتم بالنسبة لهم دجاجة تبيض ذهب .
غير معروف[ عدد التعليقات: 3779 ] نشر منذ 6 شهور
من طلع من داره 👌🏻👌🏻👌🏻