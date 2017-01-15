مجهولون يحطمون زجاج سيارة مدير المعهد الصناعي بالافلاج ويهددونه بالقتل - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

حطم أشخاص مجهولو الهوية زجاج سيارة مدير المعهد الصناعي الثانوي في محافظة الأفلاج بمنطقة الرياضوتركوا رسالة تضمنت عبارات بتهديده بالقتل.

وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من المهندس أحمد الفضل، مدير المعهد الثانوي الصناعي، بتعرض سيارته لاعتداء من قِبل مجهولين؛ حطموا الزجاج الأمامي والخلفي ونوافذ الأبواب بسيخ حديد أثناء توقفها أمام منزله، وتركوا رسالة هددوه فيها بأن المرة المقبلة ستكون في رأسه وتم إعداد محضر بالواقعة وجاري تكثيف الجهود لضبط الجناه.

وفي ذات السياق اطمأن محافظ الأفلاج زيد آل حسين على المهندس أحمد الفضل، مؤكداً أن الحادثة محل اهتمام ولن تؤثر على عطائه الذي تميز بالجد والحرص على تقديم ما يخدم العملية التعليمية.