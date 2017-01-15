مجهولون يحطمون زجاج سيارة مدير المعهد الصناعي بالافلاج ويهددونه بالقتل - صحيفة صدى الالكترونية

مجهولون يحطمون زجاج سيارة مدير المعهد الصناعي بالافلاج ويهددونه بالقتل
حطم أشخاص مجهولو الهوية زجاج سيارة مدير المعهد الصناعي الثانوي في محافظة الأفلاج بمنطقة الرياضوتركوا رسالة تضمنت عبارات بتهديده بالقتل.
وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من المهندس أحمد الفضل، مدير المعهد الثانوي الصناعي، بتعرض سيارته لاعتداء من قِبل مجهولين؛ حطموا الزجاج الأمامي والخلفي ونوافذ الأبواب بسيخ حديد أثناء توقفها أمام منزله، وتركوا رسالة هددوه فيها بأن المرة المقبلة ستكون في رأسه وتم إعداد محضر بالواقعة وجاري تكثيف الجهود لضبط الجناه.
وفي ذات السياق اطمأن محافظ الأفلاج زيد آل حسين على المهندس أحمد الفضل، مؤكداً أن الحادثة محل اهتمام ولن تؤثر على عطائه الذي تميز بالجد والحرص على تقديم ما يخدم العملية التعليمية.
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
ياخذون الرساله ويطابقون الخط على خط الطلاب ..وبيطلع منهو ..كثرة التهديدات الله المستعان ..
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
سلامااات الدنيا فوضى صارت ماعندهم خجل وخوف ،، انا متأكد انهم ماراح يرحون بعيد راح يقبض عليهم
سيف[ عدد التعليقات: 1750 ] نشر منذ 6 شهور
هذا التهديد يحمل بصمات داعش .