شؤون الحرمين: بدء استقبال المصلين بالدور الأرضي لـ«توسعة الملك عبدالله» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدء توجيه المصلين إلى توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والاستفادة من الدور الأرضي كاملاً، بعد امتلاء توسعة الملك فهد، إذ هيأت بجميع طاقتها الدور الأرضي لقاصدي المسجد الحرام.

وصرح خميس الزهراني المتحدث باسم رئاسة شؤون الحرمين: أنه صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أخيراً، على الاستفادة من المساحات التي تم الانتهاء منها من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام، وجاء التوجيه نظراً إلى ما يشهده من إقبال كثيف من المعتمرين والزائرين في ظل مواصلة تنفيذ أعمال مراحل التوسعة، إذ شملت توجيهاته بالاستفادة من المواقع الجاهزة بمبنى التوسعة والساحات الخارجية الشمالية والغربية والجنوبية، وأجزاء من الساحات الشرقية في مشروع التوسعة.حسب “الحياة”

وقال« أن جميع القطاعات الخدمية والأمنية والتنظيمية المعنية بالحرم شاركت في التهيئة، وشملت جوانب التثبت الأمني للأبواب والمداخل الرئيسة والفرعية، إضافة إلى مسائل النظافة والصيانة الدورية وعمليات تنشيط الجاهزية للخدمات المساندة التابعة لكل إدارة داخل الحرم وتنسيق مهمات عملها، وذلك من خلال ترتيب توزيع فترات الحراسة والنظافة والسقاية».