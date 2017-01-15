اعتقال 3 مسؤولين باستخبارات الحرس الثوري الإيراني لتورطهم بقضايا فساد - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

اعتقلت القوات الإيرانية أمس 3 مسؤولين كبار بجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، لتورطهم بقضايا فساد مالي وغسيل أموال.

وقالت مصادر مطلعة، أن 3 من معاوني رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، حسين طائب، من قادة الصف الأول بالحرس وهم محرب، وعظيم، وإفشاري، اعتقلوا لاتهامهم بقضايا فساد اقتصادي وابتزاز رجال أعمال بهدف الحصول على الأموال، وتورطوا أيضاً بقضايا غسيل الأموال” مضيفة أن هؤلاء المسؤولون الأمنيون الكبار تورطوا بقضية تهريب شاحنات نفطية إلى خارج إيران بطريقة غير مشروعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أيضاً.



يشار إلى أن الصراع على ملفات الفساد تصاعد أخيراً بين أقطاب النظام الإيراني خاصة بعد كشف الملياردير الشهير بابك زنجاني، المعتقل والمحكوم بالإعدام بقضايا فساد كبرى أيضا، عن منح أموال لروحاني لتمويل حملته الانتخابية الماضية في 2013 .

