مصرع وإصابة 14 فى حادث تصادم عدة سيارات بسبب الثلوج بألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

لقى شخص مصرعه فيما اصيب 13 أخرون بجروح من بينهم خمسة أشخاص إصاباتهم خطيرة فى حادث تصادم عدة سيارات بألمانيا بسبب سوء الأحوال الجوية .

وقال متحدث باسم الشرطة أن حادث تصادم جماعي وقع بين مدينتي هامبورج ولوبيك موضحا أن ما لا يقل عن 26 سيارة وثلاث جرارات بمقطورة وسيارة شحن صغيرة اصطدمت ببعضها البعض ، وسبب ذلك فيما يبدو تساقط الثلوج الثقيلة (البرد) ما أدى إلى تكون طبقة ثلجية كبيرة على أرض الطريق السريع مضيفا أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 أخرين كما ادى إلى وقف السير على الطريق السريع لعدة ساعات بعد الحادث في كلا الاتجاهين.