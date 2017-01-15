"حماية المستهلك" تقدم 18 نصيحة لتوفير استهلاك وقود سيارتك.. تعرف عليها "صورة" - صحيفة صدى الالكترونية

“حماية المستهلك” تقدم 18 نصيحة لتوفير استهلاك وقود سيارتك.. تعرف عليها “صورة”
قدمت جمعية حماية المستهلك 18 نصيحة لقائدي السيارات ومالكيها تساعدهم على خفض استهلاك الوقود، منها إجراء الصيانة الدورية وإغلاق النوافذ عند استخدام التكييف، والتظليل المناسب لزجاج السيارة وإطفاء المحرك عند التوقف لفترات طويلة.
كما تضمنت النصائح “تقليل استخدام السيارة والذهاب إلى العمل مع الزملاء، وإحماء السيارة لمدة نصف دقيقة فقط، وتغيير الزيت وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة وتجنب السرعات العالية وأن تكون السرعة ما بين 50 و80 كم و زيادة سرعة السيارة تدريجيا وإغلاق النوافد عن استخدام التكيف .. إلخ “.
[email protected]@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17595 ] نشر منذ 6 شهور
كل هذي ماتفيد بشي…
لاصارت مكينةسيارتك قديمةشوي فبتستهلك البنزين…
لأن محل البستم لاتوسع وصارت المكينة تطلع الزيت مع الشمبر فخذلك صرفياااات للييييييل..
حتى لو تغير كلبليتر أو بخاخات…
مافي فايدة…
لكن في طريقة جميلة ومفيدة أيضا للسيارة
لافللت التانكي أخلط مع علبةكاملة من زيت10..
الأحمر حق علبةالدركسون…
منها تنظف داخل مكينتك من أنسدادات داخل البخاخ…
ومنها البنزين يصير أكثر لزوجه…وماتصرف السيارة
وهذي طريقة قديمة ومعروفة⛽🚗
محمد المسعودي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 6 شهور
السرعه بين 50 و 80 كجم تغير عداد السرعه بدل كم الى كجم انا علموني غلط ان السرعه بالكيلومتر مش بالكيلو غرام اجل البطاطس اللحين بالكيلومتر
الواقع[ عدد التعليقات: 4770 ] نشر منذ 6 شهور
ياليت حل اخر بدل رفع البنزين لان كل شيء سوف يصبح سعره نار ونصل الى الا قدرة فمن الطبيعي ان سيارات النقل لبضائع الشركات راح ترفع الاسعار او اقل شيء السماح بستخدام سيارات تعمل على طاقة اقل مثل الغاز
qlq[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
يازين الكعابي
أبوخالد – أبها[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
فائده للأخوان الكرام …..
إحتجت لتغيير بطارية سيارتي ,
ذهبت للموزعين الرئيسيين الذين يبيعون بالجمله زيوت وبطاريات السيارات ,
فتحت درج السياره الامامي لأبحث عن فاتورة البطارية السابقه .. ووجدتها ,
ففوجئت ولله الحمد أنها خدمت معي ثلاث سنوات ونصف ,
وقد إضطررت لتغييرها لأنها أصبحت ضعيفة ,
لذا أنصح الأخوة الكرام الذين يحتاجون لشراء بطارية لسياراتهم ..
أن يشتروا بطارية ( هانكوك ) ( كورية الصنع )
وسعرها لدى محلات الجمله 130 ريال تقريبا .
أبوخالد – أبها[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
بقي شيئا لم أذكره وهو مهم ..
أن البطاريه السابقه التي أوصي بها .. ( هانكوك كوري ) لم تتوقف فجأة كما هو الحال في بعض البطاريات الأخرى ,
بل إنها بدأت تضعف قليلا قليلا .. لتعطي تنبيها لصاحب الساره بأنها تحتاج إلى تغيير .
زائر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 6 شهور
اصلي
زائر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 6 شهور
الالال
[email protected]@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17595 ] نشر منذ 6 شهور
أبوخالد
يوم22 ذوالحجة أشتريت بطارية لسيارتي..
من محل بطاريات جمب الورش فأبولهب
مقابل المسجد فاللفه وأنت متجة للبيك فالزاهر
قبل المخرطة…
المهم ركب لي بطارية…قلت عطني فاتورة
قالي ميحتاج روح أعطيك ضمان محل مرة أي خلل رجعها وأنا موجود…
الأسبوع الماضي البنشر دايم يشيك لي على السيارة كامل من وألى….
فقالي البنشري ترى البطارية عندك فيها ضعف..
رجعت لليماني الي أشتريتها منه…
قلت هذي أخذتها من عندك ماكملت 4شهور..
قالي عطني الكرت حقها…
قلت أنت قايلي روح ميحتاج فاتورة والحين تقولي جب الكرت…
قال ماأقدر الا تعطيني فاتورة…
طبعآزعلتني الحركةهذي وعرفت أن الشعب السعودي كله فعلآ شعب طيب…
والأجانب ولو أني ماأحب أقول كلمةأجانب وأسميهم الأخوان المقيمين…
لكن من بعد هالحركه
أجانب وخباث بعد….ومو كلهم….
لكن بعد كلامه هذا حسيت بشياطين الأرض كلها فراسي…
والله نويت له نية شينة وجيت أبهبد به فالأرض
وطلعتها من عيونه…
فنصيحة ياشباب لاتثقوا فالأجانب…
وأمش بالحق والنظام…
ترى مالهم كلمةولاضمير…
مو كلهم لكن للأسف أغلبهم…
[email protected]@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17595 ] نشر منذ 6 شهور
على فكرةأبو خالد مناطقكم باردة وأجوائها جميلة وشوارع أبها فاليل شبهه فاضية..
فتعيش معك البطارية سنين..
بس عندنا فالمناطق الحارة والمزدحمة
البطارية لاكملت 8شهور كثر خيرها..🎫
حتى وأنت موقف وسيارتك طافية
تلقى البطارية مسخنه😂😂😂
تصريفه[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 6 شهور
هي هي نفس الاستهلاك تأثيرها بسيط جدآ….؟!!!
على حسب المشاوير
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
هي تعتمد على ضغطة قدمك لدعسه البنزين إذا ضغطتك قويه راح تصرف وإذا كان بهدوء راح تقلل الصرف وفيه شئ معروف ان ألي يسرع بقوة ثم يهدئ السرعة بقوة يصرف بنزين ، وآخر نصيحه إذا تانكي البنزين فوق النص تكون صرفيته اقل .