"حماية المستهلك" تقدم 18 نصيحة لتوفير استهلاك وقود سيارتك.. تعرف عليها "صورة" - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قدمت جمعية حماية المستهلك 18 نصيحة لقائدي السيارات ومالكيها تساعدهم على خفض استهلاك الوقود، منها إجراء الصيانة الدورية وإغلاق النوافذ عند استخدام التكييف، والتظليل المناسب لزجاج السيارة وإطفاء المحرك عند التوقف لفترات طويلة.

كما تضمنت النصائح “تقليل استخدام السيارة والذهاب إلى العمل مع الزملاء، وإحماء السيارة لمدة نصف دقيقة فقط، وتغيير الزيت وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة وتجنب السرعات العالية وأن تكون السرعة ما بين 50 و80 كم و زيادة سرعة السيارة تدريجيا وإغلاق النوافد عن استخدام التكيف .. إلخ “.