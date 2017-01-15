انخفاض واردات المملكة من السيارات الجديدة 25 % خلال 2016 - صحيفة صدى الالكترونية

انخفاض واردات المملكة من السيارات الجديدة 25 % خلال 2016
انخفض إجمالي الواردات السعودية من السيارات الجديدة نحو 25 في المائة خلال 2016، لتبلغ 724728 سيارة، مقارنة بنحو 963943 في 2015، كما انخفض استيراد السيارات المستعملة بنحو 44.5 في المائة العام الماضي لتبلغ 37502 سيارة مستعملة، مقارنة بنحو 67763 سيارة مستعملة في 2015 .
وجاءت السيارات الفرنسية والهنغارية والنمساوية في ذيل قائمة السيارات الجديدة فيما سجلت السيارات الألمانية المستعملة أعلى نسبة استيراد من قبل المواطنين.
واحتلت السيارات الكورية المركز الأول في الواردات السعودية من السيارات الجديدة،ثم اليابانية والتايلندية ب ثم الأمريكية، والإندونيسية، والاسترالية .
qlq[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
ان شاء الله احنا نصنع ونصدر
ربي بارك بالقيادة الرشيدي للدولة
واقعي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 6 شهور
إن شاءالله تنزل بنسبة 100%
يارب ياكريم
alfahad41[ عدد التعليقات: 8611 ] نشر منذ 6 شهور
طبعا بيقللون الاستيراد التجار بسبب قلة المشتريين ويبون السعر يبقى عالي
لو استوردو كثير طاح السعر اكثر وهم مايبون الشي هذا اقصد التجار
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
السيارات غاليه باالمعارض why!?