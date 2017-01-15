انخفاض واردات المملكة من السيارات الجديدة 25 % خلال 2016 - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

انخفض إجمالي الواردات السعودية من السيارات الجديدة نحو 25 في المائة خلال 2016، لتبلغ 724728 سيارة، مقارنة بنحو 963943 في 2015، كما انخفض استيراد السيارات المستعملة بنحو 44.5 في المائة العام الماضي لتبلغ 37502 سيارة مستعملة، مقارنة بنحو 67763 سيارة مستعملة في 2015 .

وجاءت السيارات الفرنسية والهنغارية والنمساوية في ذيل قائمة السيارات الجديدة فيما سجلت السيارات الألمانية المستعملة أعلى نسبة استيراد من قبل المواطنين.

واحتلت السيارات الكورية المركز الأول في الواردات السعودية من السيارات الجديدة،ثم اليابانية والتايلندية ب ثم الأمريكية، والإندونيسية، والاسترالية .