 انخفاض واردات المملكة من السيارات الجديدة 25 % خلال 2016 - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 20

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. انخفاض واردات المملكة من السيارات الجديدة 25 % خلال 2016

انخفاض واردات المملكة من السيارات الجديدة 25 % خلال 2016

انخفاض واردات المملكة من السيارات الجديدة 25 % خلال 2016
عادل الحربي(صدى):

انخفض إجمالي الواردات السعودية من السيارات الجديدة نحو 25 في المائة خلال 2016، لتبلغ 724728 سيارة، مقارنة بنحو 963943 في 2015، كما انخفض استيراد السيارات المستعملة بنحو 44.5 في المائة العام الماضي لتبلغ 37502 سيارة مستعملة، مقارنة بنحو 67763 سيارة مستعملة في 2015 .

وجاءت السيارات الفرنسية والهنغارية والنمساوية في ذيل قائمة السيارات الجديدة فيما سجلت السيارات الألمانية المستعملة أعلى نسبة استيراد من قبل المواطنين.

واحتلت السيارات الكورية المركز الأول في الواردات السعودية من السيارات الجديدة،ثم اليابانية والتايلندية ب ثم الأمريكية، والإندونيسية، والاسترالية .


الوسوم:,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور

ان شاء الله احنا نصنع ونصدر

ربي بارك بالقيادة الرشيدي للدولة

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 6 شهور

إن شاءالله تنزل بنسبة 100%
يارب ياكريم

[ عدد التعليقات: 8611 ] نشر منذ 6 شهور

طبعا بيقللون الاستيراد التجار بسبب قلة المشتريين ويبون السعر يبقى عالي
لو استوردو كثير طاح السعر اكثر وهم مايبون الشي هذا اقصد التجار

[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور

السيارات غاليه باالمعارض why!?