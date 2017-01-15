محامي الباطن: "حمودي" مهدد بالإيقاف بين 4 و6 أشهر بسبب الأهلي المصري - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

أكد نصر الدين عزام، محام نادي الباطن، أنه تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد المصري أحمد حمودي، لاعب الفريق، بسبب انقطاعه عن التدريبات والسفر إلى مصر، والتهرب من اتصالات مسئولي ناديه.

وشدد “عزام” على أن اللاعب بات مهددًا بالإيقاف لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، بخلاف تغريمه ماليًا، قائلا “اللاعب لم يمر على وجوده مع النادي سوى 3 أشهر، وحصل على 70 % من قيمة عقده، أي أنه ليس له أي مستحقات متأخرة كما ادعى”.

وكان مسئولو النادي الأهلي المصري أعلنوا اقترابهم من التعاقد مع أحمد حمودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهو ما فسره البعض بأنه سبب نقطاعه عن تدريبات ناديه.