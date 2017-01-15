السيطرة على حريق بصيدلية خاصة فى ابو عريش - صحيفة صدى الالكترونية

السيطرة على حريق بصيدلية خاصة فى ابو عريش
سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق أندلع بأحدى الصيدليات الخاصة بمحافظة ابوعريش.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق في صيدليه بمحافظة ابو عريش .
وانتقلت قوة من الدفاع المدني للسيطرة على النيران وإخمادها وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عباره عن حريق داخل صيدليه تقدر مساحتها (٧*١٠)متر وتم السيطرة على الحريق من قبل الفرقة دون حدوث اي اصابات.
وتم إعداد محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات .
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
الحمد لله على السلامة
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
يجب اتباع قواعد السلامة
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
نصل الثلاثين
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
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مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
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مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
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