السيطرة على حريق بصيدلية خاصة فى ابو عريش - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق أندلع بأحدى الصيدليات الخاصة بمحافظة ابوعريش.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق في صيدليه بمحافظة ابو عريش .

وانتقلت قوة من الدفاع المدني للسيطرة على النيران وإخمادها وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عباره عن حريق داخل صيدليه تقدر مساحتها (٧*١٠)متر وتم السيطرة على الحريق من قبل الفرقة دون حدوث اي اصابات.

وتم إعداد محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات .