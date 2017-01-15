 السيطرة على حريق بصيدلية خاصة فى ابو عريش - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 20

    يوليو

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السيطرة على حريق بصيدلية خاصة فى ابو عريش

السيطرة على حريق بصيدلية خاصة فى ابو عريش
نايف السالم(صدى):

سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق أندلع بأحدى الصيدليات الخاصة بمحافظة ابوعريش.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق في صيدليه بمحافظة ابو عريش .

وانتقلت قوة من الدفاع المدني للسيطرة على النيران وإخمادها وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عباره عن حريق داخل صيدليه تقدر مساحتها (٧*١٠)متر وتم السيطرة على الحريق من قبل الفرقة دون حدوث اي اصابات.

وتم إعداد محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات .


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