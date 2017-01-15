عقب زواجهما بأيام قليلة..مواطنة تتبرع بكليتها لزوجها - صحيفة صدى الالكترونية

عقب زواجهما بأيام قليلة..مواطنة تتبرع بكليتها لزوجها
اقدمت مواطنة بالتبرع بكليتها لزوجها، عقب زواجهما بأيام قليلة، مُنهيةً بذلك معاناته التي استمرت قرابة 6 سنوات مع مرض الفشل الكلوي.
وتفصيلا ،كان المواطن علي خبراني، قد تقدم بالزواج من فتاة بإحدى الأسر عقب خسارته وظيفته، ومعاناته في محاولة العلاج من الفشل الكلوي بمستشفيات مكة المكرمة لقرابة 6 سنوات؛ حيث وافقت الأسرة على زواجه من ابنتها رغم معاناته الصحية والمادية.
و أعلنت الزوجة وبعد إتمام الزوج بأيام قليلة،التبرع لزوجها بكليتها لإنهاء معاناته؛ حيث قاما بإجراء التحاليل والفحوصات الطبية لعمل زراعة الكلى في المستشفى التخصصي بجدة، وكللت العملية بالنجاح وغادرا المستشفى
أبوخالد – أبها[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
إن كان من أهل المروءات والشيم .. فسيتعب نفسه في رد جمائلهم ,
إبتداءا من الموافقة على تزويجه بإبنتهم رغم فقره وتعطله .. وإنتهاءا بما أقدمت عليه الزوجة من وفاء وبر به في تبرعها له بكليتها ,
أسأل الله أن يؤلف بينهما .. ويسخرهما لبعضهما , ويعينه على القيام بحقوقها ورد جميلها .
عروس المصايف[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 6 شهور
الله يسعدهم ويوفقهم في حياتهم .ولا هي غريبه هذا البر والوفاء من السعوديات والحمدلله .والحمدلله ع سلامتهم وفعلت الذي لم يفعله احد من قبلها .فا الله يعين الزوج ع الوفاء معها والله يجزاها خيرا ع ما فعلت بنت ناس طيبين وفيهم شيم وبر.الله يخليهم لبعض .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3002 ] نشر منذ 6 شهور
اللهم امين ويعافيهم ربي ويخليهم لبعض جميل والله توقف مع زوجها حتى بمرضه وتعطيه جزء من جسدها هذا هو الحب والوفاء الله يجزاها خير ولا يفرقهم
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
ماشاء الله تبارك الله ..الله يوفقها ويجزها خير ..وافقة عليه وتبرعة له ..انا اشهد انها بنت حلال ..الله يشفيهم يارب ويقومهم سالمين غانمين ..
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15548 ] نشر منذ 6 شهور
الله يشفيهم. ويعافيهم
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
وفاء وطيبه وكرم منقطع النظيير ماشاءالله الله يوفقهم .
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9422 ] نشر منذ 6 شهور
ماشاء الله 😍😍
كناري الحب الله يخليهم لبعض
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8517 ] نشر منذ 6 شهور
خير ماسوت .. والله يسعدهم 😍💙