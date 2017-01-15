عقب زواجهما بأيام قليلة..مواطنة تتبرع بكليتها لزوجها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اقدمت مواطنة بالتبرع بكليتها لزوجها، عقب زواجهما بأيام قليلة، مُنهيةً بذلك معاناته التي استمرت قرابة 6 سنوات مع مرض الفشل الكلوي.

وتفصيلا ،كان المواطن علي خبراني، قد تقدم بالزواج من فتاة بإحدى الأسر عقب خسارته وظيفته، ومعاناته في محاولة العلاج من الفشل الكلوي بمستشفيات مكة المكرمة لقرابة 6 سنوات؛ حيث وافقت الأسرة على زواجه من ابنتها رغم معاناته الصحية والمادية.

و أعلنت الزوجة وبعد إتمام الزوج بأيام قليلة،التبرع لزوجها بكليتها لإنهاء معاناته؛ حيث قاما بإجراء التحاليل والفحوصات الطبية لعمل زراعة الكلى في المستشفى التخصصي بجدة، وكللت العملية بالنجاح وغادرا المستشفى