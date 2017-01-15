 بالفيديو والصور ..أحد أفراد الأسرة الحاكمة في عمان يعقد قرانه على فتاة يابانية - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالفيديو والصور ..أحد أفراد الأسرة الحاكمة في عمان يعقد قرانه على فتاة يابانية

بالفيديو والصور ..أحد أفراد الأسرة الحاكمة في عمان يعقد قرانه على فتاة يابانية
فيصل إبراهيم (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك” مقطع فيديو يرصد عقد قرآن السيد حمد ال سعيد من الاسرة الحاكمة في عمان على فتاة يابانية تدعى فلاكو فاكودا ،بحضور العديد من الاعيان ،حيث ظهر واضعا يده في يد المأذون وردد وعقد قرآنه خلال احتفالية الزفاف .

وظهر السيد حمد ال سعيد خلال صورا متداولة ، مرتديا الزي الرسمي بينما ظهرت العروس مرتدية الزى الياباني ، وذلك في احد الشوارع .

كما ظهروا ايضا ممسكين ايدي بعضهما في احدى الحدائق وظهرت العروس مرتدية ملابس وردية ويظهر على وجههما الفرحة.


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38 تعليق

[ عدد التعليقات: 11482 ] نشر منذ 6 شهور

ما شاء الله وتبارك
بالرفاه والبنين

[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور

مبروك

الله يحفظكم

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 6 شهور

الف مبــــروك وبالرفاء والبنين والضيق تتهنى ياعم 🙂

[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 6 شهور

وين بيعيشو في طوكيو او مسقط وكيف نظرة الشعب العماني .. تهنئه خاصه للاستايل الجديد للموقع ومزيدا من التقدم

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور

يحب الضيق

[ عدد التعليقات: 13459 ] نشر منذ 6 شهور

مو لايقين على بعض ومبروك ياصدى على اللوك الجديد والوسام طار والكل سواسية ولا عزاء للي كان يستنى يحصل على الوسام تعيش وتاكل غيرها😂😂

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 6 شهور

صدقت يا صويلح

[ عدد التعليقات: 4448 ] نشر منذ 6 شهور

الف مبروك والله يوفقكم

[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور

يادبل تسبدي دبلااااااه وش هاللوك اللي يجيب الهم ي صديوه وين عدد التعليقات

[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور

هالحين ماعاد نعرف من هو رفيدزنا من عدونا مانعرف الا بلغة الارقام الا وهي عدد التعليقات والحين اختلط الحابل ب النابل والدعوه سرداحية مرداحية ي ص د ى هذي اكبر غلطة غلطتوها ب التاريخ المعاصر في قرائكم والله يهدي الخبلى ص د ى ^_&

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور

إي والله صدقت ياخوي سعابيل الوله .وهم الأيام سابقاً . لا عدد تعليقات ولا اوسمه .
ليتكم يا صدى ترجعون اللوك القديم او على الأقل عدد التعليقات .

[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 6 شهور

مبروك عقبال مايتوسع ويتفرتق

[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور

😤

[ عدد التعليقات: 9422 ] نشر منذ 6 شهور

😍😍
مبروك …العروس لابسه زي اليابان التقليدي
ليه ماعزمتوني اجي ابارك لكم 💐💐

[ عدد التعليقات: 9422 ] نشر منذ 6 شهور

طيب ي صدى وين عدد التعليقات 😭😭
يعني خلص ماعاد فيه اوسمه 😭😭
بعد ماقطعت مشوار الالف ميل وماباقي شي عن الوسام غيرتوا اللوك بكل بساطه 😭😭

[ عدد التعليقات: 13479 ] نشر منذ 6 شهور

كيفكم عدد التعليقات بيرجعونها يقولون 😎

[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور

زعل مني المراقب 😂

عادي أبديت رائيي باللوك الجديد ،،،

[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 6 شهور

هههههههه خلونا كذا بدون عدد التعليقات عاجبني الاستايل من جد بس انا عندي اقتراح ياليت صحيفتنا تختار لنا من الصحف كاركتيرات

[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور

لا مانبي كاركتيرات ،،

اكرهها بدون سبب ،،

[ عدد التعليقات: 13479 ] نشر منذ 6 شهور

تواصلت معهم يا أمول وردوا لي علي

[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور

أقول انكسر خاطري ع هاليابانيه ،،،

عريسها شكله يسد النفس ،،

[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 6 شهور

يا غيورررر , جبتها صح 100%

[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور

وااو👍✨✨✨
🎉😊👏😁👏😃🎉
Congratulations!
Let`s travel!
🚙🚗🚕✈
🌍🌎🌏🌍

[ عدد التعليقات: 9422 ] نشر منذ 6 شهور

غرام
هاللي مش عاجبك هي بتشوفه ولاكل الرجال
وعين المحب عن كل عيب كليله 😊
وبعدين هي ايضا ليست جميله فقط بيضاء
مناسبين لبعض اشوف

[ عدد التعليقات: 9422 ] نشر منذ 6 شهور

بس هو وش فيه هيك كانها بيسحبها بقوه
فيه شي غلط بالمسيره 😂😂

[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور

يمكن بتشوفه ولا كل الرجال لانه غني بس ،،،

بالنسبه له والله انها جميله ،،

وهالجنسيات بياضهم ونعومتهم ميزه فيهم اما الملامح كلهم نفس بعض ،،،

[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 6 شهور

اول مرة ادري

[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 6 شهور

والله ان هالاصدار يجيب مرض التوحد والزهري

ياليت يردون على الاصدار القديم اللي تعودنا عليه ومريح جدا للعيون

اما هذا الاصدار يجيب فقد البصر والبصيره

والمغص بالركبه اليمنى واليسرى يادافع البلا

ههههههههههههههههههههههههاااي

O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
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[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور

مسموح الزواج من الخارج للهوامير. .. والفقير ما مسموح له. .. الله كريم

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 شهور

والله حسافة..مباركين والله يجمعكم في الجنة مثل ما جمعكم في الدنيا.