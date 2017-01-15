بالفيديو والصور ..أحد أفراد الأسرة الحاكمة في عمان يعقد قرانه على فتاة يابانية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور ..أحد أفراد الأسرة الحاكمة في عمان يعقد قرانه على فتاة يابانية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك” مقطع فيديو يرصد عقد قرآن السيد حمد ال سعيد من الاسرة الحاكمة في عمان على فتاة يابانية تدعى فلاكو فاكودا ،بحضور العديد من الاعيان ،حيث ظهر واضعا يده في يد المأذون وردد وعقد قرآنه خلال احتفالية الزفاف .
وظهر السيد حمد ال سعيد خلال صورا متداولة ، مرتديا الزي الرسمي بينما ظهرت العروس مرتدية الزى الياباني ، وذلك في احد الشوارع .
كما ظهروا ايضا ممسكين ايدي بعضهما في احدى الحدائق وظهرت العروس مرتدية ملابس وردية ويظهر على وجههما الفرحة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11482 ] نشر منذ 6 شهور
ما شاء الله وتبارك
بالرفاه والبنين
qlq[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
مبروك
الله يحفظكم
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
مبروك ..
ضفدع كامل[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 6 شهور
الف مبــــروك وبالرفاء والبنين والضيق تتهنى ياعم 🙂
ضويحي الكعبي شبوة اليمن[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 6 شهور
اهنيكم على الاستايل الجديد
عبود[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 6 شهور
وين بيعيشو في طوكيو او مسقط وكيف نظرة الشعب العماني .. تهنئه خاصه للاستايل الجديد للموقع ومزيدا من التقدم
صويلح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
يحب الضيق
نوآآآآل[ عدد التعليقات: 13459 ] نشر منذ 6 شهور
مو لايقين على بعض ومبروك ياصدى على اللوك الجديد والوسام طار والكل سواسية ولا عزاء للي كان يستنى يحصل على الوسام تعيش وتاكل غيرها😂😂
صراحه[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 6 شهور
صدقت يا صويلح
[email protected]@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17583 ] نشر منذ 6 شهور
الله يهني فلاكو فاكودا….ب حمداكو عمانوا..
ونتوقع جيل قادم مخترعين وعباقرة أنشاءالله
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الاسمر[ عدد التعليقات: 4448 ] نشر منذ 6 شهور
الف مبروك والله يوفقكم
سعابيل الوله[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
يادبل تسبدي دبلااااااه وش هاللوك اللي يجيب الهم ي صديوه وين عدد التعليقات
سعابيل الوله[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
هالحين ماعاد نعرف من هو رفيدزنا من عدونا مانعرف الا بلغة الارقام الا وهي عدد التعليقات والحين اختلط الحابل ب النابل والدعوه سرداحية مرداحية ي ص د ى هذي اكبر غلطة غلطتوها ب التاريخ المعاصر في قرائكم والله يهدي الخبلى ص د ى ^_&
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 726 ] نشر منذ 6 شهور
يدور الضيق
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
إي والله صدقت ياخوي سعابيل الوله .وهم الأيام سابقاً . لا عدد تعليقات ولا اوسمه .
ليتكم يا صدى ترجعون اللوك القديم او على الأقل عدد التعليقات .
واقعي[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 6 شهور
مبروك عقبال مايتوسع ويتفرتق
عندما يغيب المساء[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 6 شهور
ياليت يكون فيه خصوصيه
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
😤
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9422 ] نشر منذ 6 شهور
😍😍
مبروك …العروس لابسه زي اليابان التقليدي
ليه ماعزمتوني اجي ابارك لكم 💐💐
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9422 ] نشر منذ 6 شهور
طيب ي صدى وين عدد التعليقات 😭😭
يعني خلص ماعاد فيه اوسمه 😭😭
بعد ماقطعت مشوار الالف ميل وماباقي شي عن الوسام غيرتوا اللوك بكل بساطه 😭😭
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13479 ] نشر منذ 6 شهور
كيفكم عدد التعليقات بيرجعونها يقولون 😎
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9422 ] نشر منذ 6 شهور
اجل بزخرف اسمي واحط عنده بدل الوسام عشره 😭😭
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9422 ] نشر منذ 6 شهور
دانه من وين عرفتي انهم بيرجعون عدد التعليقات 😍😍
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
زعل مني المراقب 😂
عادي أبديت رائيي باللوك الجديد ،،،
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9422 ] نشر منذ 6 شهور
صدى حطوا التايم وشالوا عدد التعليقات 😤😤
ضويحي الكعبي شبوة اليمن[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههه خلونا كذا بدون عدد التعليقات عاجبني الاستايل من جد بس انا عندي اقتراح ياليت صحيفتنا تختار لنا من الصحف كاركتيرات
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
لا مانبي كاركتيرات ،،
اكرهها بدون سبب ،،
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13479 ] نشر منذ 6 شهور
تواصلت معهم يا أمول وردوا لي علي
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
أقول انكسر خاطري ع هاليابانيه ،،،
عريسها شكله يسد النفس ،،
عبدالله[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 6 شهور
يا غيورررر , جبتها صح 100%
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
وااو👍✨✨✨
🎉😊👏😁👏😃🎉
Congratulations!
Let`s travel!
🚙🚗🚕✈
🌍🌎🌏🌍
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9422 ] نشر منذ 6 شهور
غرام
هاللي مش عاجبك هي بتشوفه ولاكل الرجال
وعين المحب عن كل عيب كليله 😊
وبعدين هي ايضا ليست جميله فقط بيضاء
مناسبين لبعض اشوف
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 9422 ] نشر منذ 6 شهور
بس هو وش فيه هيك كانها بيسحبها بقوه
فيه شي غلط بالمسيره 😂😂
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
يمكن بتشوفه ولا كل الرجال لانه غني بس ،،،
بالنسبه له والله انها جميله ،،
وهالجنسيات بياضهم ونعومتهم ميزه فيهم اما الملامح كلهم نفس بعض ،،،
سعود[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 6 شهور
اول مرة ادري
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 6 شهور
والله ان هالاصدار يجيب مرض التوحد والزهري
ياليت يردون على الاصدار القديم اللي تعودنا عليه ومريح جدا للعيون
اما هذا الاصدار يجيب فقد البصر والبصيره
والمغص بالركبه اليمنى واليسرى يادافع البلا
ههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
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السلام[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
مسموح الزواج من الخارج للهوامير. .. والفقير ما مسموح له. .. الله كريم
عادل[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 شهور
والله حسافة..مباركين والله يجمعكم في الجنة مثل ما جمعكم في الدنيا.