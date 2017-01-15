بالفيديو والصور ..أحد أفراد الأسرة الحاكمة في عمان يعقد قرانه على فتاة يابانية - صحيفة صدى الالكترونية

فيصل إبراهيم (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك” مقطع فيديو يرصد عقد قرآن السيد حمد ال سعيد من الاسرة الحاكمة في عمان على فتاة يابانية تدعى فلاكو فاكودا ،بحضور العديد من الاعيان ،حيث ظهر واضعا يده في يد المأذون وردد وعقد قرآنه خلال احتفالية الزفاف .

وظهر السيد حمد ال سعيد خلال صورا متداولة ، مرتديا الزي الرسمي بينما ظهرت العروس مرتدية الزى الياباني ، وذلك في احد الشوارع .

كما ظهروا ايضا ممسكين ايدي بعضهما في احدى الحدائق وظهرت العروس مرتدية ملابس وردية ويظهر على وجههما الفرحة.

