فيديو طريف لوزارة التعليم يوضح الفرق بين الطالب المستعد للاختبار وغير المستعد - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قامت قناة عين التعليمية التابعة لوزارة التعليم مساء (السبت) بنشر مقطع فيديو طريفا، يوضح الفرق بين الطالب المستعد للاختبار والطالب غير المستعد.

وابان الفيديو مشهد تم قصه من المسلسل البريطاني الكوميدي الشهير “مستر بين” الممثل “روان أتكينسون” يجسد دور الطالب غير المستعد، والذي تفاجأ بأن ورقة الاختبار مكونة من صفحتين، فيما بدأ باقي الطلاب ممن حوله في حل الاختبار فور السماح بالبدء.

الجدير بالذكر أن غداً الأحد ستبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم الكبار.