بالفيديو.. عبد العزيز آل الشيخ: لا يجوز للبنوك رفع الأقساط - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. عبد العزيز آل الشيخ: لا يجوز للبنوك رفع الأقساط
قال سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أنه لا يجوز للبنوك رفع الأقساط على المقترضين عملًا بقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود».
جاء ذلك في فتوى للشيخ عن شكوى لمتصل ببرنامج مع سماحة المفتي يقول فيها «إنه ومجموعة من الأخوة المقترضين من مصرف ما بعقود ثابتة تقريبًا حسب ما أفهمنا المصرف وبعد مدة من الزمن رفع علينا الأقساط بشكل كبير بحجة السايبر أو العقار العالمي مما سبب لنا ضررًا»، فأجاب سماحة الفتي بعد الإجازة وعلى البنوك الوفاء بعقوده.
الزهراني[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 شهور
ان شاء يسمعون لفتواه ، حسبنا الله ع ذا البنوك
محمد الحكمي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 6 شهور
نحن متضرري عقود الإجارة نعاني من رفع الفائدة والقسط الشهري كل سنتين
أصبح فرح امتلاك منزل عبارة عن حزن وهم يمتد للمجهول
لاكن الأكيد هو عدم القدرة على إكمال السداد بسبب زيادة الاستقطاع والراتب الثابت هذا اذا لم ينقص أكثر
وفي النهاية سحب المنزل بحكم الإخلال بالعقد بالنسبة للبنك وطرد العميل بحجة انك مجرد مستأجر ولا تملك أي جهه قد تقف معك
مؤسسة النقد في صفصف البنك تماماً
ولاكن بإذن الله تعالى أن يتم الحكم لنا شرعاً في قضيتنا التي وكلنا الله فيها ثم المحامي منصور الرفاعي
وكلنا أمل بأن ينصرنا الشرع على ظلم وجشع البنوك
أولادنا حرموا من أبسط حقوقهم والسبب البنوك
وأصبح همنا هي توفير لقمة العيش لهم لآخر الشهر والسبب البنوك
نهاية لا نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل
في من غرر بنا للتوقيع على عقودهم المبهمه وشروطهم بعدم الاستشارة وقت توقيع العقد وعدم إيضاح كامل مصائب عقد الإجارة.
فهد الشهراني[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 6 شهور
الحمدلله الذي انعم علينا بالشريعه الاسلاميه بدولتنا الرشيده واتمنى من المسؤولين بالبنوك مخافة الله بالمقام الاول ثم فالظلم والعقود التي اوهمو المواطنين فيها وياليت لو الواحد يفكر فيهم انو الظلم ظلمات يوم القيامه وانو الاخذ بدون وجه حق لا يجوز كما اوضح سماحة المفتي جزاه الله خير
فهد الشهراني[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 6 شهور
الواضح انو من بعض البنوك لا يعلمون انهم سوف يقفون امام الله في يوم لا ظل الا ظله صغيرهم وكبيرهم وسوف يحاسبون فيما فعلوه بالمظلومين وهذا يوم القيامه اما بالنسبه فالدنيا فليعجل الله حسابهم ليرى المظلومين من المواطنين قدرته عز وجل في هذه البنوك
أبوخالد – أبها[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
والمرور .. هل يجوز لهم رفع الجزاءات المرتفعه أصلا !!؟؟؟؟.
مظلوم الانماء[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 شهور
قرض الاجارة المتغير حسب ما يسمى بالسايبر هو اكبر عملية نصب بتاريخ البنوك السعودية فالبنك يخبرك ان الزيادة ستكون 100 او 200 ريال على اسوء تقدير والحقيقه المفجعه ان الزيادة تصل الى 1400 ريال في بعض الحالات !! هذه مصيبه لان البنك يستقطع 65 بالمءة من راتب العميل المسكين !! وهناك مشايخ حللوا ذلك فهل يرضونها لانفسهم !! ومؤسسة النقد شاهد ماشفش حاجة كالعادة !! طبعا زيادة كبيرة كل سنتين طوال مدة العقد تعني جعل المواطن فقيرا جدا وراتبه لا يكفيه ويضطر للدين طوال السنه !! نناشد ولي الامر ملك الحزم التدخل
fahad[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 6 شهور
حن متضرري عقود الإجارة نعاني من رفع الفائدة والقسط الشهري كل سنتين
أصبح فرح امتلاك منزل عبارة عن حزن وهم يمتد للمجهول
لاكن الأكيد هو عدم القدرة على إكمال السداد بسبب زيادة الاستقطاع والراتب الثابت هذا اذا لم ينقص أكثر
وفي النهاية سحب المنزل بحكم الإخلال بالعقد بالنسبة للبنك وطرد العميل بحجة انك مجرد مستأجر ولا تملك أي جهه قد تقف معك
مؤسسة النقد في صفصف البنك تماماً
ولاكن بإذن الله تعالى أن يتم الحكم لنا شرعاً في قضيتنا التي وكلنا الله فيها ثم المحامي منصور الرفاعي
وكلنا أمل بأن ينصرنا الشرع على ظلم وجشع البنوك
أولادنا حرموا من أبسط حقوقهم والسبب البنوك
وأصبح همنا هي توفير لقمة العيش لهم لآخر الشهر والسبب البنوك
نهاية لا نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل
في من غرر بنا للتوقيع على عقودهم المبهمه وشروطهم بعدم الاستشارة وقت توقيع العقد وعدم إيضاح كامل مصائب عقد الإجارة
مظلوم من مصرف الانماء[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 6 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل على هذه البنوك
الي اخذتنا بغفله
jamalco[ عدد التعليقات: 5476 ] نشر منذ 6 شهور
هل عموما التعامل مع البنوك الربويه حلال أم حرام عموما البنوك ربويه _ لسكن لكل مواطن 250 مليار مودعه من 5 سنوات يجنى أرباحها ولحقها 20 مليار لاحقا _ ولا مواطن إستلم سكن لآنك _ ولا حسيب عليهم ولا رقيب _ أفتنا يامفتينا وزارة الإسكان جنيهم للأرباح حلال أم حرام وحرمانهم للمواطنينين من تمكن تملكهم للسكن ومماطلتهم جائز
AHMD[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 شهور
بعد ما امتلكت البيت فرحت وسعدت
وبعد زيادة البنك للقسط اصابني هم وحزن لا يعلم به الى الله واصبحت الان ابحث عن اي حل يخلصني من البيت وارجع لاستئجار شقه .
حسبى الله ونعم الوكيل .
حسبى الله ونعم الوكيل .
حسبى الله ونعم الوكيل .
ساره[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 6 شهور
والمرورهل يجوز لهم تدبيل القسائم ان لم تسدد والله صرنا نستلف علشان انسدد قبل تدبل حسبنا الله ونعم الوكيل .!!!
ابوفهد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 شهور
الحلال بين والحرام بين ،،،، انا احد المتضررين من هذه البنووك ،،،، واسال الله ان يفرجها عنا قريباا
مسامر القمرا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
ما تفعله بنوكنا بالمواطنين لا تفعله حتى بنوك أوروبا المنغمسة في التعاملات الربوية ،، يتنافسون في أكل أموال المواطنين باسم المصرفية الإسلامية وهم يتعاملون بالربا الفاحش بكل خسة ودناءة فلا يهمهم مواطن يبحث عن حياة كريمة أرغمته ظروف الحياة الصعبة إلى الإقتراض منهم فيخدعونه بالعبارات اللطيفة والتدليس في العقود ثم يظهرون له الوجه القبيح بعد أن يكون قد وقع في شباكهم،، نسخة بدون تحية لمصرف الإنماء ومن على شاكلته من بنوك أكلة السحت.
خالد بن عبدالله[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 6 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وأولهم مؤسسة النقد لأن مؤسسة النقد نايمة بالعسل لكن إن شاء الله ربي بينصرنا عليهم بشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
والشرع مطهرة الجميع
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصرنا عليهم
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزلزلهم ويشتت أفكارهم
ALI[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 6 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
متضرر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 6 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل
تلاعب بعض البنوك بالعقود يدل على انعدام الرقابه او التساهل معها
سيييين[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 6 شهور
ان كانت دوله اسلام وقانون
سنرى الدوله تتحرك في صالح الشرع
اما ان كان الوضع فساد
فلن تبالي ااكل المواطن ام مات
لومة لايم[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 شهور
وهل يجوز ياشيخ عبدالعزيز فتح صالات سينما في بلد الحرمين وفتح مسارح واقامة حفلات وسهرات غنائية مختلطة وهل يجوز ايقاف (هيئة) الامر بالمعروف وابدالها ( بهيئة) ترفيه وهل يجوز محاربة ثوابت الشرع علانية عبر الاعلام وهل يجوز اخراج المرأة (غير المضطرة)وتركها بيتها واسرتها وزوجها بذريعة العمل وهل يجوز استغلال حاجة المرأة للعمل بالعمل المختلط بالرجال ؟؟؟ وهل وهل وهل ….