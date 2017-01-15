بالفيديو.. عبد العزيز آل الشيخ: لا يجوز للبنوك رفع الأقساط - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

قال سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أنه لا يجوز للبنوك رفع الأقساط على المقترضين عملًا بقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود».

جاء ذلك في فتوى للشيخ عن شكوى لمتصل ببرنامج مع سماحة المفتي يقول فيها «إنه ومجموعة من الأخوة المقترضين من مصرف ما بعقود ثابتة تقريبًا حسب ما أفهمنا المصرف وبعد مدة من الزمن رفع علينا الأقساط بشكل كبير بحجة السايبر أو العقار العالمي مما سبب لنا ضررًا»، فأجاب سماحة الفتي بعد الإجازة وعلى البنوك الوفاء بعقوده.

