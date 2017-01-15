بالصور..الحكومة الهندية تتعاقد مع "طفل" لتصنيع طائرات بدون طيار مضادة للألغام - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

وقعت الحكومة الهندية عقد دفاعي مع طفل لا يتجاوز عمره 14 عاما لتصنيع طائرات بدون طيار مضادة للألغام.

كان الطفل النابغة قد تأثر كثيرًا لما علم بحجم الإصابات الكبيرة التي تقع بين صفوف الجنود بسبب الألغام الأرضية وهو ما كان بمثابة الحافز للطفل الهندي “هارشواردهان زالا”، الطالب بالسنة العاشرة بولاية جوجارات الواقعة غرب الهند، للتوصل لهذا الاختراع ، وبحسب موقع “روسيا اليوم”.

وعرض “زالا” بعرض تفاصيل اختراعه الجديد خلال مؤتمر جوجارات التجاري، الذي تمتد فعالياته من 20 يناير إلى 17 يناير 2017، فإن حكومة ولاية جوجارات قررت التعاقد مع زالا لكي يعمل قسم العلوم والتكنولوجيا التابع لها لمساعدة الطفل زالا على إنتاج أول طائرة بدون طيار مضادة للألغام الأرضية بتكلفة تقدر بـ 733,000 دولار أمريكي.

وقام الطفل زالا بعرض النسخة الأولية لطائرته التي تعمل بدون طيار وبلغت تكلفة تلك النسخة نحو 7,300 دولار وقد قامت الحكومة الهندية بتقديم مساهمة جزئية في عملية تصنيعها. وبحسب تصريحات زالا فإن الطائرة تعمل باستخدام الأشعة تحت الحمراء كما تستخدم كذلك متر حراري وتستخدم كاميرا 21 ميجابيكسل مزودة بمصراع ميكانيكي يمكنها من التقاط صور عالية الدقة. وقال زالا “الطائرة ستحمل قنبلة يبلغ وزنها 50 جراما لتستخدمها في عملية تدمير الألغام الأرضية”.

واكد زالا إنه فكر أولا في اختراع ربوت آلي يعمل على كشف مواقع تلك الألغام ولكنه بعد ذلك تنبه إلى أن وزن ذلك الروبوت سيكون ثقيلا ما سيؤدي بلا شك لانفجار تلك الألغام وتدمير الروبوت لذلك قرر بعد ذلك أن طائرة بدون طيار ستكون أفضل لأنها ستكون قادرة على أداء مهمة كشف تلك الألغام عن بعد ودون أن يلحقها أي إصابات. وأكد الموقع أن حكومة ولاية جوجارات أعلنت أنها ستقوم أولا بإنتاج نسخة رخيصة من تلك الطائرات للاستخدام التجاري.