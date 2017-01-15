بالفيديو..تفاصيل اعتناق مغني راب أمريكي للاسلام واختياره العيش في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف مغني الراب الأمريكي “مطاع بيل” والذي كان عضواً في فرقة راب أمريكية، عن وسيلة معرفته بالإسلام وتوبته وكيف ترك كل المغريات من أجل الإسلام، وأفصح عن مجال استثماره في المملكة وسبب تفضيله للعيش فيها، ورفضه لعروض بلدان عربية وغربية عرضت عليه الاستضافة

وقال بيل في لقاء تليفزيوني ببرنامج “إم بي سي في أسبوع” “اعتنقت الإسلام قبل 16 سنة، عندما خرجت ذات ليلة من الأستوديو، وتشاجرت مع أخي، وقد مر شخص مسلم وأنا أضربه فتدخل وفصل بيننا، ثم تبادلنا الأرقام وكان يدعوني دوماً للمسجد، وذهبت هناك ورأيت شي لم أره من قبل في مجال الموسيقى”.

وأستكمل: “في هذه المرحلة من حياتي كنت مكتئبا مع أنني كنت ناجحا ولدي 3 منازل وبعت ملايين التسجيلات، لكن من الداخل كنت أنتظر شيئا ليسعدني، فجلب لي صديقي المسلم القرآن وعندما قرأته، عرفت أن هذه استحالة أن تكون كليبات شخص، علمت أن القران هو ما أحتاج إليه في حياتي لذلك أسلمت”.

وتحدث عن بداية حياته في السعودية قائلا : “عندما قدمت للسعودية، بعد الخروج من مجال الفن، كنت دائما أرغب في الدخول في مجال الأعمال، لذلك استثمرت في القهوة وفتحت مقاهي في مختلف دول الخليج مثل الرياض والإمارات والكويت قريباً، وقد قابلت شبابا سعوديين وسنفتح عربة متنقلة خاصة بالقهوة”.

الجدير بالذكر أن بيل كان قد قال في حوار صحفي سابق إن كثيرا من الدول العربية والغربية عرضت عليه العيش فيها والاستقرار، إلا أنه فضل المملكة، لما تحويه من مضامين دينية وأخلاقية تحفظ له توبته بحسب قوله.