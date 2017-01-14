"يد" الأخضر تستعد لمواجهة بيلاروسيا بمونديال فرنسا - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد لمواجهة روسيا البيضاء غدا الاحد في ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد بفرنسا علي صالة “روان”.

ويسعي منتخب الأخضر لتحقيق الفوز باللقاء ومواصلة عروضه القوية في البطولة والتمسك بأمل التأهل الي الدور المقبل عن المجموعة التي تضم أيضا كل من كرواتيا، وتشيلي، والمجر، وألمانيا.

وتقام البطولة بمشاركة 24 دولة تم تقسيمهم علي 4 مجموعات.

وسبق لمنتخب الوطني ان التقي بمنتخب روسيا البيضاء في عام 2013 بإسبانيا وانتي لصالح الفريق البيلاروسي بنتيجة 33/15.