سفير فلسطين يشيد بمواقف المملكة الخالدة و يروي موقفاً للملك سلمان إبان افتتاحه سفارة السعودية بالجزائر - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

روى السفير الفلسطيني في المملكة بسام عبد الله الآغا، موقف لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إبان افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في الجزائر، مشيراً إلى أن خادم الحرمين قدّم نفسه للدبلوماسيين على أنه سفير فلسطين في الرياض.

جاء ذلك خلال حديث السفير الآغا في برنامج “حوار دبلوماسي” على قناة روتانا خليجية حيث قال : إن الملك سلمان حينما توجه لافتتاح سفارة المملكة في الجزائر، وتقدم السفراء العرب للسلام عليه والتهنئة، تقدم سفير فلسطين ليعرف بنفسه: “أبو العز، سفير فلسطين”، فرد عليه الملك سلمان بقوله: “الأمير سلمان، سفير فلسطين في الرياض”.

وأوضح السفير: “أن هذا هو نبض المملكة العربية السعودية الدائم، مواقف لا تعد ولا تحصى، احتضان أبناء فلسطين في هذا البلد الطيب الكريم، لم يشعر الفلسطيني أنه غريب أبداً، وأيضا في كل المناسبات لا تميز ما بين الفلسطيني والسعودي، هذه مواقف السعودية نعتز ونفتخر بها، فكل الشكر والامتنان لتلك المواقف الخالدة والنبيلة للمملكة العربية السعودية”.