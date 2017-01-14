 تراحم جازان تزور الأسرة المتنازلة عن السجينة الحكمي - صحيفة صدى الالكترونية

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تراحم جازان تزور الأسرة المتنازلة عن السجينة الحكمي

تراحم جازان تزور الأسرة المتنازلة عن السجينة الحكمي
حسن الجعفري(صدى):

بتكليف من رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم ) بمنطقة جازان الأستاذ / علي بن موسى زعلة قامت مساء اليوم السبت رئيسة القسم النسائي باللجنة الأستاذة / عائشة بنت شاكر الزكري ونائبتها الأستاذة / خديجة بنت الحسين النعمي عضوة اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بالمنطقة بزيارة لأسرة الطفل المجني عليه والتي بادرت نهاية الأسبوع الماضي بالعفو عن النزيلة (ج – الحكمي ) والتنازل عن المطالبة بالقصاص لوجه الله تعالى وذلك بمنزلهم بقرية الشواجرة التابعة لمركز وادي جازان .

حيث نقل الوفد النسائي لوالدة وشقيقات الطفل شكر وتقدير الجميع على موقفهم الإنساني وإبلاغهم إمتنان النزيلة واعترافها بفضلهم في عتق رقبتها .

وقد أكدت الأسرة بأن العفو والتنازل تم عن قناعة شخصية إبتغاءا لمرضاة الله ثم إستجابة لشفاعة سمو أمير منطقة جازان ومساعي بعض فاعلي الخير من الشخصيات الإجتماعية والقيادات الأمنية .


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