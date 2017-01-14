بالفيديو.. احتفاء فرقة شعبية بوصول الأسطول الصيني العسكري إلى جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قامت فرقة شعبية في محافظة جدة بالاحتفاء بوصول أسطول الحراسة البحري الصيني إلى ميناء جدة، وذلك في أول محطة له، ضمن زيارة ودية لعدة دول في الشرق الأوسط.

وتستغرق الزيارة 5 أيام، بدأها بعد إكماله مهام الحراسة في خليج عدن والمياه الصومالية ، يتكون الأسطول من 3 سفن حربية هي سفينة هاربين، وسفينة هاندان، وسفينة دونغبينغهو.

ومن المقرر قيام قائد الأسطول الصيني بزيارة إلى مسؤولي السفن السعودية، وجولة مع ممثلي الجنود الصينيين في السفن والمركز التكتيكي والمركز المحاكي لإخماد الحريق للقوات البحرية السعودية، كما سيقوم ضباط وجنود البحرية السعودية بجولة في السفن الصينية أيض.