التحقيق في واقعة دعوة قائدة مدرسة أولياء أمور الحضور لاستلام النتائج بالقريات - صحيفة صدى الالكترونية

التحقيق في واقعة دعوة قائدة مدرسة أولياء أمور الحضور لاستلام النتائج بالقريات
صرح مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي الأستاذ علي العطشان ، أنه تم إبلاغ قائدة مدرسة ابتدائية بالقريات بأن يتم تسليم الطالبات نتائجهن كالمتبع لهن أو للأمهات وقت الدوام الرسمي للمدرسة وعدم حضور أولياء الأمور نهائياً وما حدث من دعوة القائدة لاولياء الامور خارج الدوام الرسمي سيتم التحقق منه من الجهات المختصة بالإدارة و هو اجتهاد شخصي منها .
جاء ذلك بعد ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول الابتدائية الرابعة بالقريات وما نشر من صور وفديوهات بشأن دعوة قائدة المدرسة أولياء الأمور لاستلام شهادات الطالبات عليه .
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 723 ] نشر منذ 6 شهور
المفروض تعاقب هذه المديرة في ليست بالمكان المناسب وليست اهلا للامانة ياخسارة العلم اللي تعلمته يعني ودي افهم مين سلم النتائج للطالبات هل هن المعلمات اذا كان كذا كيف رضي ازواج المعلمات بهذي المسخره لابد أن تكون لجنة من وزارة التعليم تحقق مع الجميع اتمنى ان لايمر هذا الأمر مرور الكرام ولا يكون جس نبض