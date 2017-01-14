التحقيق في واقعة دعوة قائدة مدرسة أولياء أمور الحضور لاستلام النتائج بالقريات - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

صرح مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي الأستاذ علي العطشان ، أنه تم إبلاغ قائدة مدرسة ابتدائية بالقريات بأن يتم تسليم الطالبات نتائجهن كالمتبع لهن أو للأمهات وقت الدوام الرسمي للمدرسة وعدم حضور أولياء الأمور نهائياً وما حدث من دعوة القائدة لاولياء الامور خارج الدوام الرسمي سيتم التحقق منه من الجهات المختصة بالإدارة و هو اجتهاد شخصي منها .

جاء ذلك بعد ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول الابتدائية الرابعة بالقريات وما نشر من صور وفديوهات بشأن دعوة قائدة المدرسة أولياء الأمور لاستلام شهادات الطالبات عليه .