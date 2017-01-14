من خلال السرعه والشفافيه ..اتحاد عزت ينجح في اختبار التون الاول - صحيفة صدى الالكترونية

من خلال السرعه والشفافيه ..اتحاد عزت ينجح في اختبار التون الاول
رغم ان جذور القضيه تعود لعصر الاتحاد البائد الا ان قضية التون بين الفتح والقادسيه تمثل اول تحدي للاتحاد السعودي المنتخب بقيادة عادل عزت ، حيث ينتظر الجميع خطوات الاتحاد الجديد الاولى.
بوادر ايجابيه حملها بيان الاتحاد السعودي حول القضيه من خلال ردة الفعل السريع وتشكيل لجنه من عده جهات رسميه والاستعانة بخبراء قانونيين لدراسة القضيه بكامل تفاصيلها في شفافيه تحسب لاتحاد عزت وان كان تحديد اسبوع فقط لتقديم توصيات اللجنه يمثل نقطه مهمه افتقدناها ،حيث طغت المماطلات خلال السنوات الاربع الماضيه.
هذه الخطوات كفيله باصدار قرار سريع و عادل حسب ما تنص عليه القوانين الدوليه وحتما لن يرضي كل الاطراف ولكن قوة القانون ستقنع المتابع الرياضي. ومن المنتظر ان يعلن الاتحاد بيان الحاقي حول القضيه وما الت اليه توصيات اللجنه والقرار النهائي الذي ربما يحال للاتحاد الدولي بحكم الاختصاص.
ملكي[ عدد التعليقات: 949 ] نشر منذ 6 شهور
حلوة ( الاتحاد البائد ) يا رجل أحمد عيد أنزه رجل عرفته الرياضة ولا عمره قل أدبه لا على صغير ولا كبير .
ملكي[ عدد التعليقات: 949 ] نشر منذ 6 شهور
المشكلة في البرقان اللي مازال… وكأنك يابو زيد ما غزيت !!!!!!
العراب[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 6 شهور
شوف مين يمدح عيد اكيد طحلبي او فقراوي اللي استفادو من الدفع الرباعي بوجود عيد طلع علينا ناديين كانو في سبات والحين طلع لهم ريش وحسبو علينا من ابطال الدوري
عبدالله[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 6 شهور
يالعراب ..هههههه
حلو مشكلتكم مع العابد والشمراني حلوها
😂😂😂😂
الواقع[ عدد التعليقات: 4764 ] نشر منذ 6 شهور
الاعب التون يعتبر اضافة للدوري السعودي بغض النظر ان يلعب مع مين لذلك الرجاء من الاتحاد السعودي سرعة السماح لهذا الاعب الكبير بخوض ماتبقى من الدوري ممكن فرض غرامة مالية معقولة اذا ثبت ان هناك خطاء في التعاقد وحل المشكلة الدوري بحاجة لاعبين مميزين وليس ابعادهم
هههه[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 6 شهور
هههه طيب لنقل أن الأهلي والنصر استفادوا من اتحاد العيد وحققوا الدوري انت لك ثلاثين سنة وانت تأخذ الدوري بطرق ملتوية يالهلالب والكل عارفها يكفي اني اقول لك عدد بطولات الدوري اللي أخذها الهلال من الاهلي بطرق الكل عارفها تتجاوز مدة اتحاد عيد من غير البطولات الأخرى