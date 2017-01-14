انباء عن إعلان وزير الإسكان 85 ألف قرض لقوائم انتظار الصندوق العقاري غدًا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ترددت أنباء عن ان الدفعة الأكبر من القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقارية خلال عام 2017، ستعلن ضمن 270 ألف منتج سكني، يعلنها وزير الإسكان ماجد الحقيل في مؤتمر صحفي ظهر غد الأحد، وتزيد على 85 ألف قرض بالتعاون مع البنوك المحلية، ضمن برامج وآلية جديدة؛ إذ ستبدأ بتخصيص 5600 قرض شهريًّا، مع ارتفاع تدريجي في نسبة القروض؛ لتتم تغطية ما يزيد على 85 ألف مقترض من قوائم انتظار الصندوق مع نهاية العام الحالي.



وذكرت مصادر ان وزير الإسكان ماجد الحقيل، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا عند الساعة الـ2 ظهر غدٍ الأحد في مقر وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت مصادر ان قروض صندوق التنمية العقارية ستصل إلى 5600 قرض في الشهر الواحد، فيما ستزيد تدريجيًّا لتغطية 85 ألف قرض في العام، وستأتي وفقًا للآلية الجديدة التي اتجه لها الصندوق لصرف القروض؛ إذ ستكون بالتعاون مع البنوك المحلية، وفق آلية جديدة وفوائد مخفضة بعد دعمها من الصندوق.



وبيّنت المصادر أن القروض سيتم اعتمادها وفقًا لقدرة المقترض على السداد؛ إذ لن تكون قيمة جميع القروض 500 ألف ريال كما كان سابقًا.



وأكدت المصادر أن الفوائد بشكل عام ستكون مدعومة من الصندوق؛ لتكون منخفضة للغاية. وتختلف نسبة الدعم حسب الحالة المادية وعدد أفراد الأسرة للمقترض؛ إذ يرتفع الدعم وتقل الفائدة لذوي الدخل المنخفض وفقًا لشرائح سيتم إقرارها، من ضمنها شريحة ذوي الدخل المنخفض، التي يُتوقَّع أن يتكفل الصندوق بدفع كامل الفوائد عنها.