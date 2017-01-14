كوريا الجنوبية تحتجز قاربين صينيين دخلا المياه الإقليمية - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

احتجز خفر السواحل الكوري الجنوبي قاربين صينيين يزن الواحد منهما 100 طن، دخلا المياه الكورية الجنوبية قبالة منطقة جونسان الحدود البحرية الغربية، على بعد 274 كيلومتراً جنوب غرب سيؤول، لصيد 4 أطنان من أسماك الأنشوجة.

وقالت المتحدث الرسمية، كان القاربان يقلان 30 صياداً، بينهم قبطانان، ومن المقرر نقل السفن والصيادين إلى ميناء جونسان صباح غد الأحد لإجراء تحقيق، فيما يواجه القبطانان غرامة 300 مليون وون “260 ألف دولار”، وإذا لم يدفعا الغرامة سيتم مصادرة قاربيهم، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.