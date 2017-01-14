ترامب ينتقد أداء نائب أمريكي وصفه بالرئيس غير الشرعي - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” الانتقادات للنائب الأمريكي “جون لويس”، بعد أن صرح الأخير لشبكة “ان بي سي” أنه لا يعترف بفوز الأول فى الانتخابات الرئاسية، معتقدا بتدخل روسيا لمساعدته على الفوز، واصفا اياه بالرئيس غير الشرعي.

وانتقد “ترامب” في سلسلة تغريدات على “تويتر”، قائلا “عليه أن يقضى مزيد من الوقت على تطوير منطقته “حى جورجيا الخامس” التى يمثلها بولاية جورجيا الأمريكية.

وتابع “يجب على عضو الكونجرس جون لويس أن يمضى المزيد من الوقت على مساعدة منطقته، والتى هى فى حالة مريعة وتتهاوى “دون الخوض فى الجريمة المنتشرة بها

بدلًا من الشكوى الزائفة حول نتائج الانتخابات.. كلام كلام كلام، ولا يوجد فعل أو نتيجة.. شئ محزن!”.