بالفيديو.. "كين" يقود توتنهام للفوز على وست بروميتش والمركز الثاني بالبريمييرليج - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

حقق فريق توتنهام فوزا كبيرا على نظيره وست بروميتش ألبيون بأربعة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإنجليزي.

افتتح هاري كين التسجيل في الدقيقة 12، قبل أن يضيف لاعب المنافس الهدف الثاني للسبيرز عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 26، ثم عاد هاري كين في الدقيقتين 77 و82 لإضافة هدفين لتوتنهام، ويرفع بذلك عدد أهدافه إلى ثلاثة في المباراة “هاتريك”.

بتلك النتيجة يصعد توتنها إلى المركز الثاني بشكلٍ مؤقت في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أصبح في رصيده 45 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد وست بروميتش عند النقطة 29 في المركز الثامن.