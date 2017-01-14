كشوفات لجان الاختبارات بمدرسة ولي العهد المتوسطة بالليث تتصدر مشروع الفكر الثقافي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تصدرت كشوفات لجان الاختبارات بمدرسة ولي العهد المتوسطة بتعليم الليث شعار كيف نكون قدوة المشروع الفكري الثقافي الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل والذي أكد سموه على ضرورة تفاعل كافة الجهات في المنطقة لتعزيز مفهوم كيف نكون قدوة ويهدف هذا المشروع إلى تنمية الانسان ليكون لبنة صالحة في أرض الوطن .

ومن جانبه ذكر المالكي قائد مدرسة ولي العهد بأن هذا المشروع يحمل أعظم قدوة في الإسلام وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

وهو يتبنى الأفكار الإيجابية وترسيخ روح الإنتماء للوطن وهي أهم الواجبات التي علينا أن تغرس في نفوس طلابنا ليكونوا قدوة حسنة في المجتمع.