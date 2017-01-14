رئيس هيئة الأركان: المملكة عانت من استهداف أمنها ومصممة على مكافحه الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قال الفريق أول ركن “عبد الرحمن البنيان” رئيس هيئة الأركان العامة، أن المملكة مصممة بعزمها القوي والحازم على مواصلة جهودها المستمرة في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، موضحا أن المملكة من أكثر الدول التي عانت من الإرهاب الذي حاول استهداف أمنها.

وقال الفريق “البنيان” أن المملكة من أكثر الدول التي عانت من الإرهاب الذي طالما استهدفها وخطط على استهداف أمنها، ولكن يقابل ذلك تصميم المملكة وعزمها القوي والحازم على مواصلة جهودها المستمرة في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ومن أهمها المشاركة في الجهود العسكرية من خلال التحالف الدولي في استهداف قدرات التنظيم الإرهابي كل من العراق وسوريا، ومنعه من تقويض الاستقرار في المنطقة، أو تهديد السلم والأمن الدوليين.

وشدد رئيس هيئة الأركان العامة على أن المملكة، تعمل بشكل مستمر ووثيق مع التحالف الدولي لمواجهة التنظيم الإرهابي، ومع بقية دول العالم على مسارات أمنية وفكرية ومالية أخرى تهدف إلى تقويض قدرات هذه التنظيمات ومحاصرتها، وتجريم تقديم أي مساعدة لها.