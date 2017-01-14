صحف كمبوديا: هزيمة ثقيلة تنتظرنا أمام المنتخب السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

أفردت صحف كمبوديا، مساحات واسعة للحديث حول مواجهة منتخب بلادها أمام المنتخب الوطني، في معسكر الأخضر الذي يقام بالإمارات استعدادا لتصفيات كأس العالم.

وكانت صحيفة (phnompenhpost) أوضحت بأن المباراة التي ستقام اليوم بين المنتخبين صعبة، وتوقعوا أن تنتهي المباراة بفوز كبير للأخضر قائلة “الكل يعلم هيبة وقوة المنتخب السعودي الذي حقق في التصفيات الآسيوية والنهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم نتائج مميزة جعلته متربعاً على صدارة مجموعته الحديدية التي تضم كلاً من (السعودية، أستراليا، اليابان، الإمارات، العراق، تايلند).