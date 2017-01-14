 بالصور..أردني يطعن شقيقته..وجلس يشاهد لحظة وفاتها! - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 19

    يوليو

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بالصور..أردني يطعن شقيقته..وجلس يشاهد لحظة وفاتها!

بالصور..أردني يطعن شقيقته..وجلس يشاهد لحظة وفاتها!
عمان(صدى):

قام شابٌ أردني في العشرينيات من العمر، بطعن شقيقته الأربعينية، أمام باب مستشفى خاص في منطقة الجامعة الأردنية عدة طعنات ما أدى الى وفاتها.

وشارك ناشطون صوراً للجريمة، مشيرين إلى أن الجاني وضع كرسياً وجلس بجانب جثّة شقيقته.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى الجامعة الأردنية، بينما تحقق الأجهزة المختصة مع الجاني الذي أفاد في اعترافاته الأولية أنه أقدم على قتل شقيقته بسبب خلافات عائلية.


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18 تعليق

[ عدد التعليقات: 8539 ] نشر منذ 6 شهور

يارب عفوك وسترك وحفظ ارواح المسلمين

[ عدد التعليقات: 977 ] نشر منذ 6 شهور

في الاردن كل من ايده اله …؟

[ عدد التعليقات: 8504 ] نشر منذ 6 شهور

ملحوووسس ذااا

[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور

مختل عقليا وقليل فيه الاعدام

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور

هذي جرائم الشرف غالبا … لغسل العار ..

[ عدد التعليقات: 19077 ] نشر منذ 6 شهور

الحرمه بالاربعين اي شرف
حسبي الله عليه مجرم مريض نفسيا الله لايبلانا
حاط كرسي ويطالع

[ عدد التعليقات: 8539 ] نشر منذ 6 شهور

خلافات وليست علاقات عائلية

[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 6 شهور

حسبي الله عليه

[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 6 شهور

لاحولا ولا قوة إلا بالله ،اللهم أسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ،اللهم عافنا مما أبتليتهم به.

[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 6 شهور

محد جاب طاري الشرف العنوان الخبر يقول بسبب خلافات عائليه

[ عدد التعليقات: 11453 ] نشر منذ 6 شهور

لا حول و لا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 13459 ] نشر منذ 6 شهور

قال نشامى مالت بس حاط كرسي يتفرج عليها وهي تموت والناس تتفرج وتصور معاه مافيهم اللي انقذها الله ينتقم منك