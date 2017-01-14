بالصور..أردني يطعن شقيقته..وجلس يشاهد لحظة وفاتها! - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور..أردني يطعن شقيقته..وجلس يشاهد لحظة وفاتها!
قام شابٌ أردني في العشرينيات من العمر، بطعن شقيقته الأربعينية، أمام باب مستشفى خاص في منطقة الجامعة الأردنية عدة طعنات ما أدى الى وفاتها.
وشارك ناشطون صوراً للجريمة، مشيرين إلى أن الجاني وضع كرسياً وجلس بجانب جثّة شقيقته.
وتم نقل الجثة إلى مستشفى الجامعة الأردنية، بينما تحقق الأجهزة المختصة مع الجاني الذي أفاد في اعترافاته الأولية أنه أقدم على قتل شقيقته بسبب خلافات عائلية.
alfahad41[ عدد التعليقات: 8539 ] نشر منذ 6 شهور
يارب عفوك وسترك وحفظ ارواح المسلمين
السيف الازرق[ عدد التعليقات: 977 ] نشر منذ 6 شهور
في الاردن كل من ايده اله …؟
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8504 ] نشر منذ 6 شهور
ملحوووسس ذااا
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
مختل عقليا وقليل فيه الاعدام
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13479 ] نشر منذ 6 شهور
وجلس جنب الجثه 😨
Sam20[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
هذي جرائم الشرف غالبا … لغسل العار ..
لايكثر[ عدد التعليقات: 19077 ] نشر منذ 6 شهور
الحرمه بالاربعين اي شرف
حسبي الله عليه مجرم مريض نفسيا الله لايبلانا
حاط كرسي ويطالع
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15548 ] نشر منذ 6 شهور
الله لايبلانا الخلافات ما تحل بالقتل
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15548 ] نشر منذ 6 شهور
يا Sam20 الخبر يقول علاقات عائليه
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15548 ] نشر منذ 6 شهور
يا Sam20 الخبر يقول خلاقات عائليه
alfahad41[ عدد التعليقات: 8539 ] نشر منذ 6 شهور
خلافات وليست علاقات عائلية
Misfer MMM[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 6 شهور
حسبي الله عليه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 6 شهور
لاحولا ولا قوة إلا بالله ،اللهم أسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ،اللهم عافنا مما أبتليتهم به.
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15548 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههههههههه طيب. وانا صححت
العراب[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 6 شهور
محد جاب طاري الشرف العنوان الخبر يقول بسبب خلافات عائليه
[email protected]@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17560 ] نشر منذ 6 شهور
صار القتل مثل شربةالماء…
يذبح بدم باااااارد…
ولاكنه سوى شي..
محرومة عندك لخبطةفي نظام السستم ولا أية
🤔🤔🤔🤔🤔🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11453 ] نشر منذ 6 شهور
لا حول و لا قوة الا بالله
⚡🌟نوآآآآل🌟⚡[ عدد التعليقات: 13459 ] نشر منذ 6 شهور
قال نشامى مالت بس حاط كرسي يتفرج عليها وهي تموت والناس تتفرج وتصور معاه مافيهم اللي انقذها الله ينتقم منك