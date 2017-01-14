بالصور..أردني يطعن شقيقته..وجلس يشاهد لحظة وفاتها! - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

قام شابٌ أردني في العشرينيات من العمر، بطعن شقيقته الأربعينية، أمام باب مستشفى خاص في منطقة الجامعة الأردنية عدة طعنات ما أدى الى وفاتها.

وشارك ناشطون صوراً للجريمة، مشيرين إلى أن الجاني وضع كرسياً وجلس بجانب جثّة شقيقته.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى الجامعة الأردنية، بينما تحقق الأجهزة المختصة مع الجاني الذي أفاد في اعترافاته الأولية أنه أقدم على قتل شقيقته بسبب خلافات عائلية.

