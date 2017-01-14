روسيا توجه الدعوة لإدارة ترامب للمشاركة في محادثات كازاخستان حول سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

دعت روسيا إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” للمشاركة في المحادثات الخاصة بسوريا في كازاخستان، المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكانت مكالمات هاتفية بشان الدعوة إلى محادثات أستانة، جرت في نهاية الشهر الماضي، بين السفير الروسي في واشنطن، و “ميشال فلين” مرشح ترامب لمنصب مستشار شؤون الأمن القومي، فيما رفض “سيرغي ريابكوف”، نائب وزير الخارجية الروسي التعليق عن خبر الدعوة الروسية لإدارة ترامب، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

من جانبه قال “مارك تونر” المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “إننا لم نتلق الدعوة بهذا الشأن، وإذا حدث ذلك فمن المؤكد أننا سنحيل الأمر لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة لحضور المفاوضات، مضيفا أن واشنطن لم تكن طرفا في التحضير لهذه الجولة من المحادثات، لكنها كانت على اتصال دائم بالطرف الروسي والتركي على حد سواء بشأن تقدم الجهود لعقد هذه المفاوضات.

وقال وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو”، الذي تشارك بلاده مع روسيا وإيران في تنظيم هذه الجولة من المفاوضات السورية: “إن الدعوات ستوجه الأسبوع المقبل، وإن مشاركة الإدارة الأمريكية ضرورية”.

وتعد هذه المحادثات التي ترعاها موسكو، الأولى من نوعها التي لا تمثل إدارة الرئيس الأمريكي طرفا في تنظيمها والتحضير لها.