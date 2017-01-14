بالفيديو..جورج وسوف : اصالة خائنة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..جورج وسوف : اصالة خائنة
هاجم ّ الفنان السوري جورج وسوف، الفنانة السورية أصالة نصري، ناعتاً إيّاها بصفات حادّة.
واوضح “وسوف” في مقطع فيديو قصير نشرته صفحة قناة “التاسعة” التونسية، إن أصالة: “فاجرة .. وفاكرة نفسها الله خلقها وكسر القالب .. وهي خانت بلدها سوريا”.
جاءت أقوال “سلطان الطرب” خلال الحلقة الخاصة التي سجلت معه في برنامج “عائشة” الذي يبث ليل الجمعة على قناة “التاسعة” التونسية.
يذكر أن رجل الأعمال التونسي “أيمن بوجبل” قال إنّ قدوم الفنان جورج وسوف، للمشاركة في برنامج “عائشة” على قناة “التاسعة” التونسية، هدية منه الى زوجته الإعلامية عائشة عثمان، التي تُقدّم البرنامج.
وذكرت مواقع إخبارية تونسية أن المبلغ الذي تقاضاه جورج وسوف لقاء الحضور في البرنامج يناهز الـ800 الف دينار تونسيّ.
الواقع[ عدد التعليقات: 4764 ] نشر منذ 6 شهور
كل من يدافع عن اطفال سوريا اصبح خائن في نظر الشبيحة اما ان تكون مع القاتل بشار او انت خائن الهدف في النهاية هو قتل الأبرياء خاصة اهل السنة والجماعة وقد اتفق عليهم النصارى والشيعة
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 6 شهور
الله يلعنك ويلعن المخدرات ولا ننساء فشار ابن الجحش
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 6 شهور
بكره اذا سقط نظام بشار الكلب كل هؤلاء الفنانين الي يدافعون عن النظام يقولوا كنا مجبرين ومهددين وهو كذاب
القرشي[ عدد التعليقات: 1721 ] نشر منذ 6 شهور
صدقت يا ابو فيصل وإذا قالو لهم طيب ليش ما هربتوا مثل غيركم يبدأون يخترعون للرأي
العام الف عذر وعذر كل هذا فقط من أجل إظهار أنفسهم بأنهم ضحايا النظام البائد وهم في الأصل
خونة كذابين وأفاقين ولا يوجد أنجس ولا أقذر منهم على وجه الأرض .
ضفدع كامل[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 6 شهور
جورج وسوف ضرب وجهه بالحذاء في سهرات ماجنه لاجل اخو المجرم الاسد
ناهيك عن انه له سوابق سجن .. تعاطي هروين
احمد العياد[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 6 شهور
الشريف الطاهر النقي جورج وسوف . هههه المخدرات والانحطاط الاخلاقي عامل عمايله بابوربيع .
كفاك غرور[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 6 شهور
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به
ماهو طبيعي هــ القذر عميل بشار الكلب
الله لايبلانا واصالة اشرف منك ياقذر
كفاك غرور[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 6 شهور
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أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 6 شهور
صولا سوف ترد عليك يا خسيس
فارس الضاري[ عدد التعليقات: 1068 ] نشر منذ 6 شهور
لعنه الله عليه وعلي من عاه الكلب عبد بشار الاسد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11453 ] نشر منذ 6 شهور
حتى هذا الخرونق يعرف يتكلم مساح احذيه بشار واخوه المجوسي اليهودي
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 5533 ] نشر منذ 6 شهور
شـو هالحكـي؟
هـدي ي ياجرج هــدي ف الهـوى سـوا🤣
مطــــــر الاســــــود[ عدد التعليقات: 1731 ] نشر منذ 6 شهور
لم يبقى الا مدمني المخدرات حتى يقومو بتصنيف الناس وفقا لما تشتهيه انفسهم لم يؤثر فيهم مقتل الاف من المدنيين الابرياء ولا هدم مدنهم وقراهم بالبراميل المتفجرة ولا تشريد الاف اخرين ولا الاف اختفو في السجون على ايدي النظام والساقطين من امثال هذا الامعة فصارت اصالة خائنة في حين صار هو الوطني الصادق الامين الحريص على مصلحة الوطن الذي خربه النظام وازلامه