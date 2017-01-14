بالفيديو..جورج وسوف : اصالة خائنة - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق (صدى):

هاجم ّ الفنان السوري جورج وسوف، الفنانة السورية أصالة نصري، ناعتاً إيّاها بصفات حادّة.

واوضح “وسوف” في مقطع فيديو قصير نشرته صفحة قناة “التاسعة” التونسية، إن أصالة: “فاجرة .. وفاكرة نفسها الله خلقها وكسر القالب .. وهي خانت بلدها سوريا”.

جاءت أقوال “سلطان الطرب” خلال الحلقة الخاصة التي سجلت معه في برنامج “عائشة” الذي يبث ليل الجمعة على قناة “التاسعة” التونسية.

يذكر أن رجل الأعمال التونسي “أيمن بوجبل” قال إنّ قدوم الفنان جورج وسوف، للمشاركة في برنامج “عائشة” على قناة “التاسعة” التونسية، هدية منه الى زوجته الإعلامية عائشة عثمان، التي تُقدّم البرنامج.

وذكرت مواقع إخبارية تونسية أن المبلغ الذي تقاضاه جورج وسوف لقاء الحضور في البرنامج يناهز الـ800 الف دينار تونسيّ.