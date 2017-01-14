بالفيديو :توأم يجمعهما برنامج بعد انفصالهما 10 سنوات ..هذا رد فعلهما! ! - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

في واقعة مؤثرة،تفاعل جمهور برنامج “صباح الخير أمريكا” مع قصة توأم افترق لمدة 10 سنوات، حيث أصيبت عائلتان بحالة ذهول بعدما اكتشفا أن بنتهما كان لها أخت توأم تعيش في الولايات المتحدة.

كان التوأم أودري وجرايسي قد ولد في الصين، وتبنتهما عائلتان منفصلتان في الولايات المتحدة، نقلا عن موقع “ميرور”.

وأوضح والدا أودري إنهما لديهما ثلاثة أولاد وكان لديهما رغبة دائمة في تربية فتاة، فقررا تبنيها، واكتشفا توأم ابنتيهما عندما شاهدت الأم جينفر صورة لابنتها مع طفل آخر بدا مثلها تماما تحملهما والدتهما الصينية، ومنذ هذه اللحظة المذهلة، بدأت البحث عن الطفل الآخر.

واضافت جنيفر، تمكنت بعد جهد كبيرالتواصل مع عائلة جرايسي، وتم جمع شملهما من خلال البرنامج، الذي رصد مشاعر الفتاتان عند اللقاء للمرة الأولى.