بالفيديو :توأم يجمعهما برنامج بعد انفصالهما 10 سنوات ..هذا رد فعلهما! ! - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو :توأم يجمعهما برنامج بعد انفصالهما 10 سنوات ..هذا رد فعلهما! !
في واقعة مؤثرة،تفاعل جمهور برنامج “صباح الخير أمريكا” مع قصة توأم افترق لمدة 10 سنوات، حيث أصيبت عائلتان بحالة ذهول بعدما اكتشفا أن بنتهما كان لها أخت توأم تعيش في الولايات المتحدة.
كان التوأم أودري وجرايسي قد ولد في الصين، وتبنتهما عائلتان منفصلتان في الولايات المتحدة، نقلا عن موقع “ميرور”.
وأوضح والدا أودري إنهما لديهما ثلاثة أولاد وكان لديهما رغبة دائمة في تربية فتاة، فقررا تبنيها، واكتشفا توأم ابنتيهما عندما شاهدت الأم جينفر صورة لابنتها مع طفل آخر بدا مثلها تماما تحملهما والدتهما الصينية، ومنذ هذه اللحظة المذهلة، بدأت البحث عن الطفل الآخر.
واضافت جنيفر، تمكنت بعد جهد كبيرالتواصل مع عائلة جرايسي، وتم جمع شملهما من خلال البرنامج، الذي رصد مشاعر الفتاتان عند اللقاء للمرة الأولى.
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
ماقوى قلوبهم كيف يفرطون في عيالهم ..
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13479 ] نشر منذ 6 شهور
سبحان الله الدنيا تجمع وتفرق 😨
alfahad41[ عدد التعليقات: 8539 ] نشر منذ 6 شهور
ااااه من قسوة القلب الله لايوفقكم على فراقهم لبعض
ويا مال الاسلام ياجنيفر والجنة لك بعدها
alfahad41[ عدد التعليقات: 8539 ] نشر منذ 6 شهور
كيف قوت قلوبهم على التفريق فمابالك بانهم ابنائهم
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
طييب وين مقطع الفيديو ياصدى الحب والمشاعر؟!!!!!!!!!!
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 6 شهور
الغرب غريبين جدا يوم نعرض شغالة للتنازل يقولون اتجار بالبشر وهم يأخذون اطفال من شرق اسيا وافريقيا ويسمونه تبني!!!!!!!
jamalco[ عدد التعليقات: 5476 ] نشر منذ 6 شهور
ومصير كل حي يلتقي