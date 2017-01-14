مصرع وإصابة 21 شخصا في تصادم 19 سيارة بالصين - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

باشرت اليوم، فرق الإطفاء والإنقاذ بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، حادث تصادم بين 19 سيارة على طريق سريع، نتج عنه مصرع 6 أشخاص، وإصابة 15 آخرون، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

وقالت السلطات المحلية في بيان لها، أن الحادث وقع في الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت بكين في مدينة تشينغيوان، على الطريق السريع الذي يربط قوانغدونغ مع مقاطعة هونان، أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 15، بعد اشتعال النيران في 7 سيارات وتعاملت فرق الإطفاء مع الموقف، فيما لم تذكر أي معلومات عن حالة المصابين، بحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية.