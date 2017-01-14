إحصائية رسمية تكشف عن أعداد السعوديات العاملات في الوظائف الدبلوماسية - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

رغم التفوق الملحوظ للرجال على الإناث في الوظائف الحكومية، وغيابها كليا عن الهيئات القضائية وهيئات التحقيق، الإن أنها حققت أرقاما مقاربة للرجل في شغل وظائف قطاع أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، حيث سجلت الإحصائيات الرسمية 18 ألف موظفة تعمل في القطاع، مقابل أكثر من 19 ألف موظف.

وكشف إحصاء رسمي صادر عن وزارة الخدمة المدنية للعام المالي الماضي “1436-1437″، أن عدد العاملين في الوظائف الحكومية بلغ أكثر من مليون و178 ألف سعودي، بينهم أكثر من 468 ألف موظفة سعودية، بحسب عكاظ.

وبحسب الإحصاء، فإن 87 امرأة سعودية يعملن في وظائف دبلوماسية، مقابل 963 رجلا، فيما سجلت الوظائف التعليمية عمل أكثر من 275 ألف موظفة، مقابل 228 ألف موظف.