بالفيديو.. لحظة سرقة محتويات سيارة أمام صاحبها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لحظة سرقة محتويات سيارة أمام صاحبها
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة مثبتة بأحد شوارع الدمام بالمملكة العربية السعودية يرصد لحظة سرقة محتويات سيارة متوقفة أمام عين صاحبها دون أن يلحظ ذلك.
وأبان المقطع اللص وهو يفتح باب السيارة التي تركها صاحبها لشراء بعض الأغراض، ويسرق حقيبة موجودة بها، ويبتعد بما سرقه في نفس اللحظة التي يعود فيها مالك السيارة ويمر بجواره.
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
غلط صاحب السياره خلها سيارت مفتوحه ..
qlq[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
سرابيت عيال شوارع
لابارك الله فيكم وفي تربينكم يادشير
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
حسبي الله عليهم ونعم الوكيل مايقهرني الا انهم معهم سيارة افضل من السيارة ألي سرقوا منها ماعندهم خوف من الله ابد ،،هذولا مجرمين خونه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11453 ] نشر منذ 6 شهور
المال السايب يعلم السرقه بل يدعو الحرامي ويقول له تعال اسرقني 🙂