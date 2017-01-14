بالفيديو.. لحظة سرقة محتويات سيارة أمام صاحبها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة مثبتة بأحد شوارع الدمام بالمملكة العربية السعودية يرصد لحظة سرقة محتويات سيارة متوقفة أمام عين صاحبها دون أن يلحظ ذلك.

وأبان المقطع اللص وهو يفتح باب السيارة التي تركها صاحبها لشراء بعض الأغراض، ويسرق حقيبة موجودة بها، ويبتعد بما سرقه في نفس اللحظة التي يعود فيها مالك السيارة ويمر بجواره.